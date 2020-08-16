"Asuman'la Sevgili Dünürüm" adlı program, gelinler ve dünürlerin kıyasıya mutfak rekabetini 17 Ağustos Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 16'da SHOW TV ekranlarında gözler önüne serecek. Lezzet ustası gelinler, dünürlerin hazırladığı menüyle mutfağa girerek hünerlerini sergileyecek. Asuman Krause'nin sunumuyla adeta bir eğlence şölenine dönüşecek olan "Asuman'la Sevgili Dünürüm"de birbirinden lezzetli yemekleri hazırlayan gelinler, kıyasıya bir rekabete girerken dünürlerin görüşleriyle oldukça çekişmeli anlar yaşanacak. Asuman Krause, Habertürk'e verdiği röportajda "Asuman'la Sevgili Dünürüm" ile ilgili açıklamalarda bulundu

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Asuman Krause, 17 Ağustos Pazartesi saat 16'dan itibaren izleyicileri, SHOW TV'de hafta içi her gün ekran başına toplayacak.

"Asuman'la Sevgili Dünürüm"...

Ülkemizde yemek kültürü pek zengin olduğu için evlerin mutfağı kadınların mabedidir. Bu nedenle annelerin gelinlerinde aradığı kriterlerin başında mutfaktaki hünerleri gelir.

Çünkü kadınların mutfaktaki hünerleri, ailenin dirliğinde ve mutluluğunda önemli bir yer tutar.

Gelinler, annelerinden öğrendiklerini kayınvalidelerinden öğrenecekleriyle harmanlamak zorundadır. İşte tam bu noktada zaman zaman gelinlerle kayınvalideler ve dünürler arasında tatlı çekişmeler yaşanır.

"Asuman'la Sevgili Dünürüm", izleyicilere o tatlı çekişmeleri sunacak. Lezzet ustası gelinler, dünürlerin hazırladığı menüyle mutfağa girerek hünerlerini sergileyecek.

En yüksek puanı alan gelinle annesi ve kayınvalidesi, haftanın birincisi olarak 10 bin TL ödül kazanacak.

Sözün özü şu; "Asuman'la Sevgili Dünürüm", Asuman Krause'nin muhteşem sunumuyla adeta bir eğlence şölenine dönüşecek. Birbirinden lezzetli yemekleri hazırlayan gelinler, kıyasıya bir rekabete girerken dünürlerin görüşleriyle oldukça çekişmeli anlar yaşanacak.

"Asuman'la Sevgili Dünürüm"de eğlence sizleri bekliyor.

Asuman Krause, Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'a "Asuman'la Sevgili Dünürüm" ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Video Editörü: Caner ARIPİŞİRİCİ

"Asuman'la Sevgili Dünürüm" hayırlı olsun. Nasıl bir program hazırlıyorsunuz?

Bir yemek yarışması hazırlıyoruz. Dünürler ve gelinler var. Dünürler menüyü belirliyor, gelinler de yemekleri yapıyor. Benim yanımda da iki tane dünürüm var, programın adı o yüzden "Asuman'la Sevgili Dünürüm"... Bu arada dünürler pazar alışverişini de yapıyor ve eleştirileri karşılıyorlar.

Yanındaki dünürler sabit mi? Hep olacaklar mı yoksa her program farklı dünürler mi olacak?

Haftanın sonunda birinci olan dünürler ve gelin otomatikman bizimle devam edecek. Aynı zamanda 10 bin TL kazanacak. En düşük puanı alan gelin ve dünürler de maalesef elenecek. Onların yerine her hafta yeni bir gelin ve yeni dünürler gelecek.

"Asuman'la Sevgili Dünürüm"ün hangi özellikleri seni cezbetti de "Ben bu işte olmalıyım" dedin?

Benim yapımcıyla bir konuşmam oldu. Bu tamamen bir histi, çok tuhaf bir şey oldu; "Ben bu işi yapmak istiyorum, böyle hissediyorum" dedim. Yapımcımız da "Tamam" dedi. Böylelikle işe girdik. Beni biliyorsunuz; genel olarak herkese bir salça olurum. "Asuman'la Sevgili Dünürüm", hayatın içinden, tam benlik bir program. O yüzden çok eğleneceğimi biliyordum...

Aslolan sadece güzel yemek yapmak mı? Yoksa başka kriterler de aranacak mı?

Güzel yemek yapsınlar, güzel sofra kursunlar, isteğimiz bu tabii ki ama bazen görüyoruz ki yemekler çok güzel oluyor ama öyle bir puan veriyorlar ki inanamazsın. "Tuzu yok" diyorlar ama yemeği yiyorlar. Sonra da "Yemek zorundayım, sonuçta puanlayacağım" diyorlar. Ya da mesela "Güzel olmuş, beğendim" diyorlar, puana gelince 2 puan veriyorlar. O yüzden aslolan yemek mi? Emin olamıyorum. Öyle olsun istiyoruz ama gelinler bayağı bir çarpışıyorlar. Birbirlerinin masalarını kıskanıyorlar. Mesela çok güzel bir sofra vardı ama düşük puan aldı. Kendi sofraları için "Acemilik", "İlk sofra", "Şöyleydi, böyleydi, o yüzden düşük puan verdik" dediler. Ben de tabii sonradan bir jeton düştü. "Masa bunları korkuttu" dedim. Acayip bir rekabet var, acayip hırslılar. Büyük de bir ödül var. Bence daha da güzeli, hem 10 bin TL kazanacaklar hem de her hafta bizimle yarışmaya devam edecekler. Ben de tüm bunların arasında, o hırsın ve rekabetin içinde müthiş eğleniyorum.

Kaç gelin yemek yapıyor?

Beş gelin, on dünür var.

Oylamayı sadece dünürler mi yapıyor?

Hayır, sadece gelinler yapıyor. Gelinler yiyor, gelinler eleştiriyor, gelinler puanlıyor. Dünürler burada menüyü belirliyor. Orada şöyle bir durum var; birinin gelini bir dünürün kızı oluyor. Biz, dünürün orada bir hocalık yapmasını istiyoruz. Tabii "Kızım ben sana bunu böyle mi öğrettim?" diyenler de çıkıyor. Mesela geçenlerde dünürlerin birine "Sen neden hiç karışmıyorsun? Senin kızın" dedim. O da bana "Bizden çıktı artık. Ben öğrettim, büyüttüm, okuttum, gelin gitti oraya, artık onların, kayınvalidesi bakacak artık" dedi. Orada öyle durumlar oluyor. Anne kızına "Ben sana böyle mi öğretmiştim?" diyor, kızı da "Böyle öğretmemiştin ama kayınvalidemle burada böyle yapmaya başladım' diyor. Orada ufak ufak tatlı çekişmeler oluyor.

Gelinler arasındaki rekabet dünürlere de yansıyor mu? Dünürler arasında da kıyasıya bir rekabet var mı?

Var tabii ki. Dünürler, haftanın finalinde ilk defa bir araya geliyorlar. Dünürlerin ve gelinlerin hepsi bir arada oluyor. Orada bayağı bir atışıyorlar. "Bizim masamız sizinkinden çok daha iyiydi, aman sizin kız ne yapmış ki?" gibi durumlar oluyor. Acayip bir çekişme var. Aslında gerçekten hayatın içinden biliyor musun? Baktığında gerçekte de böyledir. Dünürler birbirlerine karşı nezaketen bir şey söylemezler ama aslında çok şey söylemek isterler. Kimisi müthiş anlaşır kimisi de saygı ve sevgiden dolayı birbirlerine karşı mesafeli dururlar. Hayatta da bu var. Hepimizde vardır. Burada da gerçekten hayatın içinden şeyler yaşıyoruz. Bir evimiz var. Normalde evlere gidilecekti ama pandemi nedeniyle bizim şimdi kendi evimiz var, orada çekiyoruz. Tüm hijyen durumlarına dikkat ediyoruz. O yüzden benim evime geliyorlar.

Şimdiye kadar seni şaşırtan bir yemek oldu mu? İlk defa duyduğun, ilk defa yediğin...

Evet, Saçaklı Prenses diye bir tatlı. Çok tuhaf, değişik şeyler duyuyorum. Bazen önüne çok iyi bildiğin burma tatlısı geliyor ama adını saçaklı prenses yapmışlar. Bekliyoruz tabii saçaklı prenses ne acaba diye. Düşün, daha yeni başladığımız halde böyle şeyler oluyorsa beni daha neler bekliyor bilmiyorum.

Gelinlerin yaptığı yemekleri sen de yiyor musun yoksa tadına mı bakıyorsun?

Tadına bakmak mı? Bayağı yiyorum, öyle söyleyeyim sana.

Programa başlayalı kaç gün oldu, kaç kilo aldın?

Bir hafta oldu. Henüz bir kilo farkım yok. Zaten ben genel olarak da bayağı yemek yiyorum. Yemek yemeyi çok seviyorum. Öyle alışmışım, önüme gelen yemeği yerim. Mesela bamyayı çok severim. Gelinler tartışıyorlar, birbirlerini eleştiriyorlar, ben o arada yemek yiyorum. Sonra yorumumu yapıyorum, sonra da puanımı veriyorum.

Yemek yapar mısın?

İstersem yaparım. Bazen canım çekiyor, hemen mutfağa giriyorum. Saat kaç olursa olsun hiç fark etmez, mutlaka yemek yapar yerim. Yalancı mantım çok meşhurdur. Gecenin 12'sinde canım çeker hiç üşenmem direkt mutfağa girer yaparım.