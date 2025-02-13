Ankara'nın Altındağ ilçesinde, oğlu Yusuf Demir'in ölümünden sorumlu tuttuğu gelini Derya Demir'i silahla öldüren Satılmış Demir'in cezası belli oldu.

OĞLU İNTİHAR EDİNCE GELİNİNİ VURDU

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DHA'da yer alan habere göre 3 çocuk annesi 42 yaşındaki Derya Demir, 26 yıllık eşi Yusuf Demir'in ofisinde tüfekle yaşamına son vermesinden bir hafta sonra 28 Aralık 2023’te, kayınpederi 67 yaşındaki Satılmış Demir tarafından silahla öldürüldü.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Gözaltına alınarak tutuklanan Satılmış Demir hakkında Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Demir ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanık hakkında herhangi bir tahrik veya takdir indirimi uygulanmaması gerektiğini belirterek sanığın 'Kadına karşı kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

'UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLERİNİ GÖRDÜM' İDDİASI

Son sözü sorulan Satılmış Demir, "Ölen gelinime ait uygunsuz görüntüler gördüm. Bir anda nevrim döndü. Ne yaptığımı bilemedim, pişmanım" dedi.

"DEDEM BİZİM BAŞIMIZ YANMASIN DİYE KENDİNİ FEDA ETTİ"

Derya Demir'in oğlu O.A.D.'de ise babasının bu olaylar yüzünden hayatını kaybettiğini belirterek, "Dedem bizim başımız yanmasın diye kendini feda etti. Dedemin tahliyesini ve ev hapsini istiyorum" ifadelerini kullandı.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANDI

Mahkeme heyeti, sanık Satılmış Demir'i 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan takdir indirimi ile 24 yıl, 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.