Gelinin duvağını topluyordu! Karnındaki 3 aylık bebeğiyle öldü!

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Kırsal Yenişehir Mahallesi Benderesi mevkiinde düzenlenen bir düğünde, gelin ile damadın otomobilden indiği sırada havaya silahla ateş açıldı.

MERMİ GÖĞSÜNE İSABET ETTİ

AA ve DHA'da yer alan habere göre bu sırada, gelinin duvağını yerden toplayan Zemzem Özdemir (34), göğsüne isabet eden kurşunla yere yığıldı. Yaralı kadın, yakınları tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.