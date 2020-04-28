Gelinim Mutfakta puan durumu ve birincisi kim oldu? Sorusunun yanıtı programın bugün yayınlanan bölümüyle cevap buldu. Kayınvalideler ile gelinler arasında yine gerilim eksik olmadı. İşte, Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 28 Nisan 2020'de yayınlanan 512. Bölümde Reyhan-Neslihan Yıldırım, Sevim-Güngör Üzüm, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Çiğdem-Elif Akçam çiftleri "Kastamonu Pilavı" için yarıştılar!

Günün en yüksek puanını alam çeyrek altının sahibi gelin 15 puanla Hatice

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU - 27 NİSAN 2020

Günün en düşük puanını alan gelini 9 puanla Neslihan

Günün en düşük puanını alan ikinci gelini 11 puanla Güngör7

Elif ise 13 puan aldı.