2021-2022 sezonuna Demet Akalın sunumuyla başlamıştı. Demet Akalın'ın yarışmadan ayrılması üzerine Gelinim Mutfakta yarışmasında format değişikliğine gidildi. Her hafta farklı bir ismin sunduğu Gelinim Mutfakta'nın bu haftaki sunucusu Ezgi Sertel oldu.
EZGİ SERTEL KİMDİR?
Oyuncu Ve sunucus Ezgi Sertel 1 Ekim 1981'de Karabük'ün Safranbolu ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği bölümünden mezun olan Ezgi Sertel televizyon kariyerindeki patlama 2007 yılında Samanyolu TV'de yayınlanan Tek Türkiye dizisinde oynadığı Zeynep Öğretmen karakteriyle oldu.
Oyunculuğun yanı sıra sunuculuk da yapan Ezgi Sertel, Show TV'de yayınlanan Lezzet Haritası isimli programla Anadolu'da birçok şehri dolaşarak o şehrin yemeklerini ve kültürünü tanıtmıştır. 7 Eylül 2020 tarihinden itibaren TRT 1 ekranlarında yayına giren Fazlası Zarar adlı yarışma programının sunuculuğunu yapmıştır.
EZGİ SERTEL'İN EŞİ KİM?
Oyuncu Ozan Çobanoğlu ile evlidir. Ozan Murat Çobanoğlu'nun gelinidir. Ocak 2020'de, erkek ikizleri Tibet ve Mert dünyaya geldiler.
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