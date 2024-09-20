Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?
Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. Hafta içi her gün saat 13:00'de Kanal D'de izleyiciler ile buluşan Gelinim Mutfakta'da bugün bir kişi çeyrek altın kazanırken; bir kişi de 10 altın bileziğin sahibi oldu. İşte, Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 20 Eylül 2024 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?
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Pazartesi gününden itibaren yüksek puanı toplayan yarışmacı günün birincisi olup altınları kazanırken en düşük puanı alan yarışmacı elenerek programa veda ediyor. Peki 20 Eylül 2024 Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu, altınları kim kazandı, gün birincisi kim oldu?
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GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Haftanın dördüncü gününde çeyrek altının sahibi Nur oldu. Dün kuraya kalan Aysun ve Nur arasında kazanan da Nur olmuştu. İlk iki gün çeyrek altınları Rabia almıştı.
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