Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 27 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı?
Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. 27 Aralık Cuma günü hafta boyunca sergilediği başarılı performansıyla 10 altın bileziğe sahip olan gelin sunucu tarafından duyurulacak. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu, puan durumu açıklandı mı? İşte 27 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu
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Gelinim Mutfakta final günü heyecanın arttığı programda bugün elenen ve birinci olan isim açıklanacak. Tadım, puan ve yorumlamanın ardından Gelinim Mutfakta günün birincisi belli olacak. 27 Aralık Cuma günü hafta boyunca sergilediği başarılı performansıyla 10 altın bileziğe sahip olan gelin gün sonunda sunucu tarafından açıklandı. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 27 Aralık Gelinim Mutfakta birincisi kim, altın bileziği kim kazandı?
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GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi henüz açıklanmadı.
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GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN NELER OLDU?
Gelinim Mutfakta 1525. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Zeynep Hanım, Beyzanur'un yaralarına tuz basıyor!
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Başladığı tarihten itibaren hafta birincilerine 10 altın bilezik ödül veren yarışma programı kasasındaki diğer bilezikleri vermek için kendisine güvenen gelin ve kaynana adaylarını arıyor! Siz de "İyi yemek yaparım, altınları kaparım!" diyorsanız linkteki başvuru formunu doldurmaya başlayın!