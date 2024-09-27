Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 27 Eylül Gelinim Mutfakta altınları kim kazandı?
Haftanın finalinde gelinler en yüksek puanı almak için yarışırken Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. Gelinim Mutfakta 27 Eylül puan durumuna göre en yüksek puanı alan gelin altınların sahibi olacak. En düşük puanı alan gelin elenerek yarışmaya veda edecek. Peki 27 Eylül 2024 Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu, bileziklerin sahibi kim oldu?
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Gelin Mutfakta'da elenen isim programın izleyicileri tarafından takip ediliyor. Haftanın final gününde yarışmacılar en lezzetli yemekleri yapmaya gayret ediyor. Hafta boyunca kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin ise 10 altın bileziği almaya hak kazanıyor. İşte, 27 Eylül 2024 puan durumu ile "Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyreği ve altın bileziği kim aldı?" sorularının yanıtına ilişkin bilgiler…
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GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan yarışmacı henüz belli olmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.
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PUAN DURUMU
Gelinim Mutfakta puan durumu habere açıklanınca eklenecektir.
EZGİ
NUR
AYSUN
NAZAR
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