Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'in kızı vefat etti!
Isparta'da, 13 Mayıs 2023 tarihinde attan düşerek beyin kanaması geçiren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in 35 yaşındaki kızı Mürüvvet Başdeğirmen, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Isparta'da olay, 13 Mayıs 2023 tarihinde, merkeze bağlı Deregümü köyünde bulunan at çiftliğinde meydana gelmişti. Kendisine ait atı çiftlikten alıp dolaşmaya çıkan Mürüvvet Başdeğirmen (35) dengesini kaybederek düşmüştü.
TEDAVİ ALTINA ALINMIŞTIFotoğraf İHA'dan alınmıştır.
DHA ve İHA'da yer alan habere göre; ağır yaralanan Başdeğirmen, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.
1.5 YIL SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Yaklaşık 1 buçuk yıldır Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yoğun bakımda tedavi gören Mürüvvet Başdeğirmen'in hayatını kaybettiği öğrenildi.
YARIN TOPRAĞA VERİLECEK
AA'da yer alan habere göre Başdeğirmen'in cenazesinin, yarın öğle namazı sonrası defnedileceği öğrenildi.