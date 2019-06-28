Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Sorularının yanıtı, programın bugün yayınlanan bölümüyle birlikte cevap buldu. Rekabetin kızıştığı Gelinim Mutfakta haftanın finalinde bugün Elif'in Hatice'yi odaya çağırıp konuşması diğer gelin ve kayınvalideler tarafından tartışma konusu oldu. Peki, yarışmaya kim veda etti? İşte Gelinim Mutfakta 28 Haziran bölümün detayları...

REYHAN HANIM VE EZGİ NEDEN YOK?

Gelinim Mutfakta programının eğlenceli yarışmacıları Reyhan Hanım ve gelini Ezgi bu hafta yarışmada yer almadı. Ezgi'nin oğlunun havale geçirmesi sebebiyle bu hafta yarışmada olmayacağının bilgisi verildi.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli oluyor. Haftanın en yüksek puanını alan gelini, 5 altın bileziğin de sahibi olacak.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta haftanın en düşük puanını alan gelini kayınvalidesi ile birlikte yarışmaya veda ediyor.