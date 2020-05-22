Gelinim Mutfakta birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta'da kim elendi? soruları yarışmanın bugünkü bölümünde cevap buldu. Gelinim Mutfakta'da yarışmaya damga vurmuş ve unutulmayan eski yarışmacılar geri döndü ve kıyasıya bir mücadele verdi. Gelinim Mutfakta bugün sezon finali bölümüyle ekranlara geldi. Gelinim Mutfakta 530. son bölümde yaşananlar haberimizde...
GELİNİM MUTFAKTA SEZON FİNALİ YAPTI
Gelinim Mutfakta bugün 530. bölümüyle sezon finali yaptı. Fatih Ürek'in veda konuşması yapmasıyla duygusal anlar yaşandı. Program önümüzdeki sezon kaldığı yerden devam edecek.
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Gelinim Muıtfakta'da sezon finali yapıldığı için bu hafta elenen yarışmacı belirlenmedi. Sadece haftanın kazananı 5 altın bileziğin sahibi oldu.
GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİ KİM OLDU?
Haftanın en yüksek puanını alarak 5 altın bileziğin sahibi gelin belli oldu. 71 puanla ELİF haftanın birincisi oldu. Elif hem toplam 90 altın bileziğe ulaşarak Ezgi ile birincilik koltuğunu paylaşmış oldu hem de sezon finalinin kazanan yarışmacısı oldu.
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