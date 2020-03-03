Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? sorusu yarışmanın bugünkü bölümünün ardından gündeme geldi. Gelinim Mutfakta'da yarışmaya damga vurmuş ve unutulmayan eski yarışmacılar geri döndü. Eski yarışmacılar daha da hırslı bir şekilde mücadele edince rekabet de katlandı. Gelinim Mutfakta 472. son bölümde yaşananlar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA'DA BAŞAK STÜDYOYU YAKIYORDU!

Mutfağın fahri Denetim Müdürü Başak, Özlem'i teftiş ediyor ve Nurten Hanımın gazabına uğruyor! Başak'ın yaptığı yemeği Elif'in eliyle kontrol etmesi kaynanaların mutfağa dalmasına neden oluyor! Başak, ocağın azizliğine uğruyor ve yemeğini örttüğü bez alev alıyor!

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM? 3 MART SALI

Günün en düşün puanını alan gelini 7 puanla Elif oldu.

11 puanla Başak günün üçüncüsü oldu.

12 puanla günün ikincisi 12 puanla Özlem oldu.

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanını alan gelini 14 puanla Ezgi oldu.