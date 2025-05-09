Hafta içi ekranlara gelen yarışma programı Kanal D ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Her hafta Cuma günü programa bie yarışmacı veda ederken, bir yarışmacı da 10 altın bilezik ödülünü kazanıyor. 4 yarışmacının ve kayınvalidelerinin yer aldığı yarışmada günün menüsü Uzakdoğu usulü kurbağa bacağı ve pirinç pilavı oldu. Peki, 9 Mayıs 2025 Cuma bugün Gelinim Mutfakta kim elendi ve kim birinci oldu? İşte, yarışmada son durum...