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        Haberler Bilgi Magazin Gelinim Mutfakta 9 Mayıs 2025 Cuma bugün hangi yarışmacı elendi, hangi yarışmacı birini oldu ve bilezik ödülünü aldı, puan durumu nasıl?

        9 Mayıs 2025 Cuma bugün Gelinim Mutfakta kim elendi ve kim haftanın birincisi oldu?

        Kanal D ekranlarında seyirci ile buluşan Gelinim Mutfakta programının bu haftaki kazananı ve elenen yarışmacısı merak ediliyor. Haftanın finali olan Cuma gününde bir yarışmacı 10 altın bilezik ödülü alırken, bir kişi yarışmaya veda ediyor. Peki, bugün günü Gelinim Mutfakta'da kim elendi kim birinci oldu? İşte, 9 Mayıs 2025 Cuma Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2025 - 15:31 Güncelleme: 09.05.2025 - 16:52
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        • 1

          Hafta içi ekranlara gelen yarışma programı Kanal D ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Her hafta Cuma günü programa bie yarışmacı veda ederken, bir yarışmacı da 10 altın bilezik ödülünü kazanıyor. 4 yarışmacının ve kayınvalidelerinin yer aldığı yarışmada günün menüsü Uzakdoğu usulü kurbağa bacağı ve pirinç pilavı oldu. Peki, 9 Mayıs 2025 Cuma bugün Gelinim Mutfakta kim elendi ve kim birinci oldu? İşte, yarışmada son durum...

        • 2

          9 MAYIS 2025 CUMA GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?

          Gelinim Mutfakta elenen yarışmacısı Asena oldu. Haftanın birincisi Ezgi oldu.

          Puan durumu şöyle;

          Ezgi - 86 puan

          Sahra - 76 puan

          Gizem - 65 puan

          Asena - 59 puan

        • 3

          GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMACILARI KİMLER?

          Sahra

          Gizem

          Ezgi

          Asena (Elendi)

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