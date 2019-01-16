16 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fatma Turgut ile yaptıkları ‘’Bensiz Bir Sen’’ düeti ile dikkatleri üzerine çeken grup, ardından ‘’Artık Ben Yokum’’ ve ‘’Ghost’’ gibi parçalarla kendi tarzında başarılı örnekler vermişti. Grup, ''Gelini Öpebilirsin'' ismiyle devam ettirdiği yolculuğuna yenilen tarzı ve vokale Gamze Lüküslü'nün gelmesiyle Türkçe şarkılar ile devam ediyor. İlk kez yeni tarzlarını yansıttıkları ‘’Pardon’’ ile hayranlarıyla buluşan Gelini Öpebilirsin, dinleyicilerin karşısına çıkarıyor.
Maxi single ile aynı ismi taşıyan çıkış şarkısı Pardon'un sözleri Gamze Lüküslü imzası taşırken, müziği Korhan Yıldırım'a ve düzenlemesi Korhan Yıldırım ile Alen Konakoğlu'na ait. Projede, mix&mastering’i Evren Göknar ve Alen Konakoğlu üstlendi.
'PARDON' KLİPLENDİ
Ahmet Can Tekin'in yönetmenliğinde "Pardon?" isimli şarkısını kliplendiren grup, performans görüntülerinin yer aldığı klipte şarkının ruhunu yansıtan renkler ve etkileyici görüntüleri ön planda tutuyor.
“ÇIRPINAN HAYALLERİMİZ TEKRAR ALEVLENDİ”
"Gelini Öpebilirsin", maxi single hakkındaki hislerini ve heyecanını ise şu sözlerle dile getirdi:
"Büyük bir değişim yaşayan grubumuzun son kadrosunu alana kadar olan süreç ve sonrası epey zorlu oldu. Çırpınan hayallerimizi tekrar alevlendiren çok iyi insanlar hayatımıza dahil oldu. Ali Duyar , Mustafa Karatay ve Bilge Duyar gizli kahramanları... Bu süreçte her konuda yanımızda oldular. Bu iş için elinden ne gelirse yapmak için çabalayan arkadaşlarımızı da unutmamak lazım. Hepsine çok teşekkür ediyoruz, iyi ki varlar! Aile tekrar bir araya toparlanınca şarkıları içimizden geldiği gibi samimi bir şekilde kaydettik. Bu noktada Alen Konakoğlu'nu da prodüktörümüz olarak aileye dahil edince heyecan daha da arttı. Hepimizin içine sinen ve içimizi umutla kaplayan 3 şarkı yaptık. Eminiz ki sahnedeki 5 kişi ve sahne arkasındaki herkes için çok farklı ve güzel anlamlar taşıyan bir albüm oldu. Neler olacağını görmek ve yeni duygular yaşamak için sabırsızlanıyoruz!"
"Gelini Öpebilirsin"in Pardon isimli maxi single'ı tüm müzik platformlarında yerini aldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!