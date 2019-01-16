Fatma Turgut ile yaptıkları ‘’Bensiz Bir Sen’’ düeti ile dikkatleri üzerine çeken grup, ardından ‘’Artık Ben Yokum’’ ve ‘’Ghost’’ gibi parçalarla kendi tarzında başarılı örnekler vermişti. Grup, ''Gelini Öpebilirsin'' ismiyle devam ettirdiği yolculuğuna yenilen tarzı ve vokale Gamze Lüküslü'nün gelmesiyle Türkçe şarkılar ile devam ediyor. İlk kez yeni tarzlarını yansıttıkları ‘’Pardon’’ ile hayranlarıyla buluşan Gelini Öpebilirsin, dinleyicilerin karşısına çıkarıyor.

Maxi single ile aynı ismi taşıyan çıkış şarkısı Pardon'un sözleri Gamze Lüküslü imzası taşırken, müziği Korhan Yıldırım'a ve düzenlemesi Korhan Yıldırım ile Alen Konakoğlu'na ait. Projede, mix&mastering’i Evren Göknar ve Alen Konakoğlu üstlendi.

'PARDON' KLİPLENDİ

Ahmet Can Tekin'in yönetmenliğinde "Pardon?" isimli şarkısını kliplendiren grup, performans görüntülerinin yer aldığı klipte şarkının ruhunu yansıtan renkler ve etkileyici görüntüleri ön planda tutuyor.

“ÇIRPINAN HAYALLERİMİZ TEKRAR ALEVLENDİ”

"Gelini Öpebilirsin", maxi single hakkındaki hislerini ve heyecanını ise şu sözlerle dile getirdi:

"Büyük bir değişim yaşayan grubumuzun son kadrosunu alana kadar olan süreç ve sonrası epey zorlu oldu. Çırpınan hayallerimizi tekrar alevlendiren çok iyi insanlar hayatımıza dahil oldu. Ali Duyar , Mustafa Karatay ve Bilge Duyar gizli kahramanları... Bu süreçte her konuda yanımızda oldular. Bu iş için elinden ne gelirse yapmak için çabalayan arkadaşlarımızı da unutmamak lazım. Hepsine çok teşekkür ediyoruz, iyi ki varlar! Aile tekrar bir araya toparlanınca şarkıları içimizden geldiği gibi samimi bir şekilde kaydettik. Bu noktada Alen Konakoğlu'nu da prodüktörümüz olarak aileye dahil edince heyecan daha da arttı. Hepimizin içine sinen ve içimizi umutla kaplayan 3 şarkı yaptık. Eminiz ki sahnedeki 5 kişi ve sahne arkasındaki herkes için çok farklı ve güzel anlamlar taşıyan bir albüm oldu. Neler olacağını görmek ve yeni duygular yaşamak için sabırsızlanıyoruz!"

"Gelini Öpebilirsin"in Pardon isimli maxi single'ı tüm müzik platformlarında yerini aldı.