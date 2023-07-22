Modern dünyada bir kişi sağlık sorunu yaşadığında bu genelde hastalıklı bir organ veya enfeksiyon çerçevesinde değerlendiriliyor. Ancak Geleneksel Çin Tıbbı (GÇT) insan ruhu ve fiziksel sağlık arasında bir köprü olduğunu düşünüyor.

Bu anlayışa göre aşırı sinirlilik ve öfke karaciğeri etkileyebilir ve regl ağrısı, baş ağrısı, yüz ve gözlerde kızarıklık, baş dönmesi ve ağız kuruluğu gibi birçok rahatsızlığa neden olabilir.