Axa Sigorta, profesyonel sigorta acentelerinin sürdürülebilirliğini sağlamak ve Axa dağıtım kanalının gücünü uzun vadede de artırmak için hayata geçirdiği “Gelecek Sensin” programını Axa Sigorta İcra Kurulu ile acentelerin katıldığı bir toplantı ile tanıttı. Program ikinci nesil aile üyelerine aktarılan acenteliklerin gelişimi ve eğitimini destekleyen ve genç kuşak acentelerin oluşturulmasını hedefliyor.

İçerik planlamasında Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nden destek alınan program kapsamında bir yıl boyunca katılımcılara dijital pazarlamadan, zaman yönetimine, liderlikten ürün yolculuğuna, sigorta satış pazarlamasından risk danışmanlığına kadar pek çok konuda sınıf içi ve online olmak üzere eğitimler verilecek. Programda akademisyenlerin yanı sıra Axa Sigorta Genişletişmiş İcra Kurulu da mentor ve eğitmen olarak katılımcılara destek verecek; teknik, satış ve hasar konuları yöneticiler tarafından sektörde ilk kez sınıf içinde uygulamalı ve gerçek olaylar üzerinden anlatılacak; her altı ayda bir ise fikir geliştirme atölyeleri düzenlenecek. Program Eylül 2019’da ilk katılımcılarıyla başlayacak.

HAYAT ORTAĞINA DÖNÜŞMEK İSTİYORUZ

Toplantıda Türkiye’de benzeri olmayan bu programın kendisine büyük heyecan verdiğini söyleyen Axa Sigorta CEO’su Yavuz Ölken,“Nasıl ki müşterilerimiz için ‘ödeyenden çözüm ortağına’ dönüşmeyi hedefliyorsak acentelerimiz için de ‘komisyon ödeyen’ taraftan ‘hayat ortağına’ dönüşmek istiyoruz. Axa olarak bu yıl üzerine konuşmaya başladığımız ‘Know You Can’ felsefesinin iyi bir örneği olduğunu düşündüğüm bu program ile Axa ailesinin bir parçası olan genç nesillere destek vermek fırsatı bulduğumuz için çok mutluyum. Hem içeriği hem de yaklaşımıyla Axa’nın farkını ortaya koyan, acentelerimize verdiğimiz desteğin en iyi örneklerinden olan bu proje ile tecrübelerimizi yeni nesillere aktarma fırsatı bulurken bir yandan da ikinci kuşak acentelerimizin adaptasyon sürecini kolaylaştıracak, yeni nesil acentelerin sigorta sektöründe kendilerine yer bulmalarını sağlayacağız. Nihai amacımız ‘Güçlü Bölge, Güçlü Acente’ bakış açısıyla sektörü güçlendirmek, bu sektör için emek vermeye gönüllü gençlerimizin hayallerini desteklemektir. Bizler gençlerimizin potansiyeline ve gücüne inanıyoruz. Attığımız her adımda olduğu gibi burada da fark yaratan bir Axa olarak ilerleyeceğimize, gönüllülük esasıyla yaptığımız bu çalışma ile sektörümüzün geleceği için çok büyük bir değer yaratacağımıza eminim” dedi.

YÜKSEK LİSANS GİBİ

Projeyi hayata geçirirken acentelerin iç görülerinden faydalandıklarını söyleyen Axa Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan,“Bu fikir ilk ortaya çıktığı günden beri nasıl fark yaratabileceğimizi ve tecrübeyi nasıl sürekli kılabileceğimizi konuşuyoruz. İki yıla yakın süredir devam ettiğimiz acente ve bölge toplantılarımızda da acentelerimizle yüz yüze görüşerek beklentilerini dinledik. Buna ek olarak potansiyel katılımcıların ihtiyaçlarını anlamamızı sağlayacak focus gruplar düzenledik. Oldukça kapsamlı bir içeriği olan ve adeta bir yüksek lisans programı gibi kurguladığımız bu program, katılımcılar kadar bizler için de bir öğrenme, gelişim ve geleceğe hazırlık süreci olacak. İlk aşamada toplam 47 kişi bu eğitimlerden faydalanacak. Bugün aramızda bulunan acentelerimizin bu çalışmayı heyecanla karşılamasından mutluluk duyduk” dedi.