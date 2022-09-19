HABERTURK.COM

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına konuk oluyor. Davutoğlu gündeme ilişkin konularda sorulara yanıt veriyor...

Davutoğlu'nun konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

2019 Aralık'ında 100 bin konut hamlesi başlatıldı. Daha arsa tahsisleri yapılmadı. 2023 bahara teslim edilecekti. Şu anada kadar ciddi mesafe alınması gerekirdi. Bu açıklamanın ilginç göstergesi; 16 bin lira gelirleri olanların altında, dar gelirli dediler. Demek ki hükümet 16 bin liranın altında olanları dar gelirli olarak tanımlıyor. O zaman dar gelirliler, bu konutları bu şartları nasıl alacaklar? 3,5 milyon müracaat olmuş. Geçmişte verilen sözler yerine getirilmemiş. Uzun dönemli, makro bakışla Türkiye'nin imar sorununu ele almamız lazım. Hükümet zor şartlarda biraz sıkıştığında böyle projeler ortağa atıyorlar? Burada Hazine kaynaklarının kullanılacağını gösteriyor. Bu da müteahhitlere çalıştan bir sistem haline dönecek. Bunun seçim yatırımı olduğunu herkes biliyor, halk da bunun farkında. Halk 'bir şekilde başvurayım, sonra bakarım' diyor. Halk o kadar biçare ki, her yere olta atıyor. Halkı kooperatifle, diğer imkanlarla ev sahibi yapılacak olsaydı halk buna muhtaç olur mu? İstanbul'da bu konut yükünü nereye koyacaksınız? İstanbul nereye doğru genişleyecek? Dar gelirle hal bir süre sonra bunların taksitlerini ödeyemeyecek hale gelecek. Burada doğan rant bir imar baronları topluluğu oluşturuyor. İmar rantlarını ortadan kaldırmadan dar gelirliye konut sağlama imkanı yoktur. Aracılar ucuzdan halkın tapusunu toplayıp, yüksek rayiç bedelle satışa çıkarabilir. Çok ciddi mağduriyetler çıkacak. Bu mağduriyetlerle iktidar değişikliğinde biz uğraşmak zorunda kalacağız.

Evvelsi gün sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte Hür Düşünce Derneği'nin toplantısıydık. Türkiye Cumhuriyeti 100. yılına giriyor. Demokrasimiz 75. yıldönümüne giriyor. En önemlisi modernleşme tarihimiz 200. yılına giriyor. Artık olgunlaşmamız lazım. 6'lı Masa'nın en önemli yönü ta modernleşme döneminden bu yana üretilen bütün siyasi akımların itibar gören temsilcileri orada. Birbirleriyle oturuhp o masada tartışıyorlar. Jöntürkler, Hürriyet İtilaf Partisi, İttihat Terakki, Hürriyet Partisi'nde savunulan fikirler o masada. İktidar bu büyük kazanımların sağlam temelleri üzerinde kurulmamasını istemediği için acele ile çatışma çıkarmayı çalışıyor. Bir an önce Cumhurbaşkanı adayınızı açıklayın diyor. Bizim amacımız temelin sağlam atılması. Kişisel tartışma değil hiçbir lider. Daha bu 6'lı Masa oluşalı 8-9 ay oldu. Genel başkanlar kendi tabanlarına 'gerilime, paniğe gerek yok' mesajını verdi. Biz 6'lı Masa ile toplumsal gerilimi indirdik, bir araya gelebileceğimizi gösterdik. 12 Eylül öncesinde rahmetli Demirel ile rahmetli Ecevit konuşsaydı belki ihtilal olmazdı. Bizim birinci görevimiz toplumsal gerilimi indirmek. İktidar seçime giderken her türlü yolu, yöntemi Makyavelist tavırla kullanacak, biz ilkesel tavır sergileyeceğiz.

Bizim yaptığımız bir başlangıç. Ciddi mesafe aldık. Mesele kişiye o kadar endekslendi ki. 6'lı lider değil ekiplerimizin de kaynaştığı zemin oluşuyor. Bir bina inşa ediyoruz. Taşları doğru dizmezsek 'Bir kişi gelsin yönetsin' diyerek tartışma yapmayı doğru bulmam. Bu kadar uzun tecrübelerden sonra Türkiye'de hala bir siyasi liderin etnik ve mezhebi kimliği üzerinden tartışma yapılmasını bu milletin derin vicdanına havale ederim. Biz de geçmişe dönük ırkçılık olmadı. Şimdi bir kişinin etnik veya mezhebinin tartışma edilmesi, bu halkın geçmiş tecrübesine ve insan haklarına aykırı diyorum. Bu tartışmayı bir kenara koyalım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı meselesi veya bir başka kimsenin adaylığı masaya gelmedi. Bir fiili iklim oluşturma çabasını doğru bulmam. Böyle hassas konu varken, sürekli fiili iklim, atmosfer oluşturulurken. Biz bir kişi için, bir parti için bir araya gelmedik. Bir kişi için dağılmayız. Genel başkanların girmediği alana, genel başkan yardımcılarının girmemesi lazım. Bu benim partim için de böyle. Üzerimizde ağır sorumluluk var. Hepimiz olgunluk içinde davranmamız lazım. Liderler bu olgunluğu gösteriyor. Benim için ve Gelecek Partisi için önemli olan 'kim' değil 'nasıl' sorusu önemli. 'Nasıl' sorusu 'kim' sorusu önemlidir.

12 Şubat'ta Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunu seçim tarihi açıklanana kadar aramızda tartışmayalım dedik. Şu anda öyle bir tartışmayı yapmanın birçok açıdan mahsuru da var. 6'lı Masa'nın önce konuşacağı mesele bu yönetim nasıl olacağı? Biz bu süreç başladığında sayın Serap Yazıcı hocamızdan ve ilgili arkadaşlardan 'Anayasal çerçeve içinde bu geçiş sürecini nasıl yapabiliriz' diye bir çalışma istedim. Bu yetkileri herhangi bir faniye aynı şekilde vermeyi büyük sorumluluk olarak görüyorum. Bunu doğru görmüyorum, yaşadığım tecrübe açısından söylüyorum. Kimse bizden şunu beklemesin; Tayyip Erdoğan'ın kullandığı yetkileri alıp, aynen bir başka faniye vermeyeceğiz. Bunu orada da söylüyoruz. 6'lı Masa'yı keşke canlı yayınlasaydık diye birbirimize söylüyoruz. Şahsi nezaketimiz devlet yönetimi ile ilgili hususlardaki kararlarımızı etkilemez. Bizim kanaatimiz şu ki, bu mekanizma tespit edilirse; yani Cumhurbaşkanlığı kararname uygulamasını devam mı ettireceğiz? Asla! Anayasal düzenlemenin çok zor olacağı kanaatinde değilim. Meclis'te çoğunluğu elde edersek, bir Anayasa değişikliği ile bunu yaparız. Kendi kitlelerimize dönüp, 'Cumhurbaşkanı şu partiden ama biz sürecin içindeyiz' diyebiliriz. '28 Şubat'taki kazanımlar asla kaybedilmeyecek, bizim onayımız olmadan bir karar alınmayacak' teminatını veririz.



Seçimin yapıldığı akşam hiç kimse 'biz kaybettik' hissine kapılmamalı. 'Biz de orada temsil ediliyor' diye düşünmeli. Önümüzdeki seçimlerde halka vereceğimiz teminat güven duygusu. Devlete güven kalmadı İnsanların birbirine güveni, kurumlara güven kalmadı. Bizim sisteme güven duygusu uyandırmamız lazım. Kim olursa olsun bu sistem işleyecek. Ben duygusundan arınmış 6 lider var orada. Bu hissi halka vermek durumundayız. Onun için kimseyi dışlamamak lazım. Emin olun, önümüzdeki seçim sadece kişiler ya da partiler arasında rekabet olmayacak. Bütün dünya siyasi eğilimler ikiye ayrılıyor. Milliyetçilik; otoriter milliyetçilik var, özgürlükçü milliyetçilik var. İngiltere'de Muhafazakar Partisi ile Fransa'daki Muhafazakar Parti başka. Şu an Türkiye'de bütün siyasi akımlar 6'lı masada, otoriter bütün siyasi akımlar ise iktidarda. 6'lı Masa içinde bu çizgi dışında tavır gördüğümüzde ona da karşı çıkarız. 9 Eylül tartışmaları üzerine açık ifade ettim. 9 Eylül Yunan işgaline karşı bir zaferdir. Tarih üzerinden geriye dönük anakronistik yöntemlerle oluşturmamak lazım. Biz Cumhuriyetin ilk kuruluşunda Osmanlı karşıtlığı refleksi yaşanmıştı. Ama artık olgunlaşmamız lazım. Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları Osmanlı subayıydılar. Abdülhamid döneminde eğitim gördüler. Namık Kemal'i, Osmanlı aydınlarını kaldırın Cumhuriyet altyapısı oluşur mu? 6'lı Masa'nın ilkesel şeylerine katılırım; ama yanlış tavır olduğunda bunu sayın Kılıçdaroğlu ile ve masayla tartışır, kamuoyuna da açıklarız.

Bizim oy oranımızı gösteren seçim var mı? Anketlerimizin birçok anketlerde adımızı bile yazmadıklarında bizi kim yargılayabilir? Biz küçük değil yeni partiyiz. Sultanbeyli'de dün, seçim ortamı yok, ilk defa alanda meydan mitingine çıkıyoruz. Onbinlerce Sultanbeylili oradaydı. Burada taşıma da yoktu. İktidar partilerinin olduğu gibi memurları zorla götürmedik, fabrikaları kapatıp, götürmedik. 15 bin civarında kişi vardı. Alanın dışına taşan gruplar da vardı. Ama bu ilçe mitingiydi. Bunu yapan bir parti olarak kim diyebilir bize yüzde 1. Biz AK Parti'nin baskılarına rağmen parti kurduk. Bugün büyük kitlelere hitap ediyoruz. Bu emeği anket spekülatörlerine, medya spekülatörlerine asla yedirtmeyiz. Bizim kadrolarımız ateş çemberinin içinden geçen kadrolardır. TMSF'de, BDDK'da çalışmış olanlar var. Bir tekinin hakkında suçlama yapılabildi mi? CHP'den herhangi bir yerden bana öyle yorum gelmedi. Sayın Kılıçdaroğlu her seferinde müeddep bir şekilde '6'lı lider birlikte karar vereceğiz' demiştir. Göreceksiniz önümüzdeki seçim büyük bir siyasi depreme şahit olacak. Bu depremde ayakta kalan partilerden biri de Gelecek Parti olacak.

Muhalefeti bekleyen en büyük tehlike kolay zafer psikolojisidir. Bütün reformları yapan rahmetli Özal büyük yenilgi almıştı. Seçim gecesine kadar neticesi belli olmayan süreçtir. Her tedbiri alacaksınız. Rehavet olsaydı köşemizde oturuyor olurduk. Bütün siyasi liderler alandalar. Halkın görmek istediği kesin, kararlı, ortak bir deklerasyon ise bu yapıldı, daha güçlüsü de yapılacak. Yılbaşından önce aday ismi zikredilmez ama altyapısı kurulur. Burada en önemli şey 'ben' değil 'biz' dememiz. O masadan aday çıkması halinde partisiyle olan ilişkisini kesmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir sonraki seçim için hırslı olmayan birinin olması geçiş sürecini kolaylaştıracaktır. Bu benim kanaatim, partimizin kanaati. 6'lı Masa'da konuşulmuş değil. 6'lı Masa'dan birisi olacaksa, dışarıdan da olacaksa siyasi kimliğinden arınarak geçiş sürecini yönetmesidir. Farklı kesimlerden oy verecek olan kitleler 'Bu bir süre sonra kendisi için çalışır' kanaatine varabilirler. 'Ben geçiş sürecini yöneteceğim, siyasi ikbal için bunu yapmayacağım' demesi kolaylaştırır.

Ayrıntılar geliyor...