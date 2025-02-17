Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 9.859,09 %-0,19
        DOLAR 36,2399 %0,01
        EURO 38,0096 %-0,02
        GRAM ALTIN 3.379,94 %0,57
        FAİZ 39,52 %0,41
        GÜMÜŞ GRAM 37,70 %0,53
        BITCOIN 96.901,00 %-0,30
        GBP/TRY 45,6624 %0,12
        EUR/USD 1,0480 %-0,11
        BRENT 74,78 %0,07
        ÇEYREK ALTIN 5.525,97 %0,56
        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Geleceğin Ulaşım Teknolojileri Hyperloop Geliştirme Yarışmasında - Teknoloji Haberleri

        Geleceğin Ulaşım Teknolojileri Hyperloop Geliştirme Yarışmasında

        TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında 2022 yılında Türkiye'de ilk kez düzenlenen ve gençlerin yeni nesil ulaşım teknolojilerine odaklanmasını sağlayan Hyperloop Geliştirme Yarışması için başvurular 20 Şubat tarihine kadar devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 17:34 Güncelleme: 17.02.2025 - 17:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Geleceğin ulaşım teknolojileri
        ABONE OL
        ABONE OL

        Farklı türdeki manyetik levitasyon ve tahrik teknolojilerinin geliştirilmesine olanak sağlayacak teknoloji odaklı bir yarışma olarak tasarlanan Hyperloop Geliştirme Yarışması aracılığıyla 5. Nesil olarak ifade edilen yenilikçi ulaşım teknolojileri çalışmalarına üniversite öğrencileri seviyesinde de giriş yapılmış olması hedefleniyor.

        TÜBİTAK tarafından ülkemizde Hyperloop Geliştirme Yarışması ile yüksek hızlı ulaşım sistemlerinde dünya çapındaki teknolojik gelişime katkı sağlayacak çözümler üretilerek kapsüllerin tasarımı ve testine olanak sağlayacak bir altyapı kurulması amaçlanıyor. Manyetik levitasyon (maglev) teknolojileri alanında farkındalık oluşturmak, öğrencilere yeni nesil ulaşım teknolojileri konusunda bilgi birikimi kazandırmak, takım çalışmasını teşvik etmek ve hyperloop teknolojilerini pratik uygulamalarla geliştirerek bu alanda yetkin insan kaynağı oluşumuna öncülük etmek amacıyla düzenlenen yarışmada birincilik ödülü 250 bin TL, ikincilik ödülü 200 bin TL, üçüncülük ödülü ise 150 bin TL olarak belirlendi.

        Yarışmaya yurt içi ve yurt dışında öğrenim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri takım halinde katılabiliyor.

        ULAŞIMDA HIZ, GÜVENLİK VE VERİMLİLİK ARTACAK

        Konvansiyonel ulaşım teknolojilerine farklı bir boyut katarak yeni nesil ray ötesi sistem teknolojisi ile geliştirilen ve “üst düzey bir hızlı ulaşım aracı” olan hyperloop, ulaşımda yeni bir çağ açıyor.

        Manyetik levitasyon ve tahrik teknolojilerinin farklı türlerde geliştirilmesine zemin hazırlayan teknoloji odaklı bir yarışma olarak kurgulanan Hyperloop Geliştirme Yarışması, 5. Nesil ulaşım teknolojileri alanında yenilikçi çalışmaların üniversite öğrencileri seviyesinde başlamasını teşvik etmeyi amaçlıyor.

        Lojistik alanında stratejik öneme sahip olan yeni nesil teknolojilerde ülkemizin aktif rol alabilmesi için harekete geçen TEKNOFEST, bu alanda yetişmiş insan kaynağına katkı sağlamak amacıyla gençleri geleceğe hazırlıyor. Ulusal ve uluslararası ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılabileceği yarışmada takımların projelerine destek de sağlanıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sendikada silahlı saldırı!
        Sendikada silahlı saldırı!
        Üniversitede silahlı saldırı! Dekan yardımcısını vurdu!
        Üniversitede silahlı saldırı! Dekan yardımcısını vurdu!
        Büyük maçlarda bir başka!
        Büyük maçlarda bir başka!
        17 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        17 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Almanya'da seçimlerde son durum ne?
        Almanya'da seçimlerde son durum ne?
        Yıllarca "Baba" dediği insan babasının katili çıktı!
        Yıllarca "Baba" dediği insan babasının katili çıktı!
        Ankara'da sahte içkiden can kaybı 54'e yükseldi!
        Ankara'da sahte içkiden can kaybı 54'e yükseldi!
        Rusya: ABD, Ukrayna krizinin çözümüne yardımcı olabilir
        Rusya: ABD, Ukrayna krizinin çözümüne yardımcı olabilir
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        Yunus’ta pürüz: 14 milyon Euro!
        Yunus’ta pürüz: 14 milyon Euro!
        AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı!
        AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı!
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Tarihi sarnıçtaki havuz ve spa merkezi mühürlendi!
        Tarihi sarnıçtaki havuz ve spa merkezi mühürlendi!
        Boşanma davalarına yeni formül
        Boşanma davalarına yeni formül
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        Ümit Özdağ hakkında 4 yıl 8 ay hapis istemi
        Ümit Özdağ hakkında 4 yıl 8 ay hapis istemi
        "Hikâyesine güveniyoruz"
        "Hikâyesine güveniyoruz"
        Habertürk Anasayfa