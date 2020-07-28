Geleceğin tahkim avukatları online yarıştı

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İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) üniversiteli gençler arasında düzenlenen kurgusal dava yarışması yapıldı. Genç ISTAC platformu tarafından organize edilen 4. Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması, pandemi koşullarında ilk kez online platformda gerçekleşti.

Üniversiteli genç hukukçular, 3 gün boyunca kurgusal dava duruşmalarında ter dökerken, online duruşma maratonuna dönüşen yarışmada Bilkent Üniversitesi ekibi birinci, Galatasaray Üniversitesi takımı ikinci, Ankara Üniversitesi ekibi üçüncü oldu.

Yarışmaya katılan tüm ekiplerin bu mücadeleyi baştan kazandığını vurgulayan ISTAC Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, “Artık geleneksel hale gelen yarışmamıza katılmakla sizler mesleğin zirvesine Everest’e çıkmayı hayal ettiniz, emek verdiniz. Artık hepiniz geleceğin tahkim avukatısınız, tahkimde gelecek sizlersiniz” mesajını verdi.

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması (GTAY) aslında 21-22 Mart 2020 tarihlerinde Galatasaray Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilmek üzere planlanmıştı. Ancak, 13 Mart 2020 tarihinde Türkiye'de ilk Covid 19 vakasının tespit edilmesi ve ardından pek çok önlemin devreye girmesiyle birlikte yarışma ertelendi.

24 Temmuz Cuma günü ISTAC Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, Genel Sekreter Av. Yasin Ekmen ve GTAY Komisyonu üyelerinin açılış konuşmalarıyla başlayan yarışma, 26 Temmuz 2020 Pazar günü gerçekleşen final duruşmasıyla son buldu. Online platformda tahkim şölenine dönüşen yarışma başarıyla noktalandı. ISTAC Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı geleceğin tahkim hukukçularına önemli mesajlar verdi.

Akıncı, “Çok tecrübeli ticaret avukatlarının yaşamadığı bir deneyimi yaşadınız. Çevrimiçi duruşma modeli pandemi süreciyle birlikte artık bizim hayatımızın, tahkim dünyasının bir parçası oldu. Bu dönemde İstanbul Tahkim Merkezi’nde duruşmalar çevrimiçi yapılıyor. Dolayısıyla aslında geleceğin tahkim avukatlarını şu anda yaşadığımız duruma hazırlamak için bundan iyi bir fırsat olamazdı. Önemli olan şey bir hedefinizin olması, bunun neticesinde kendi kapasitenizi deneyimlemenizdir." dedi

ISTAC Genel Sekreteri Av. Yasin Ekmen ise “Bugün 20-30 yılını devirmiş birçok avukat sizin bulunduğunuz bu ortamı yaşamadı, meslek hayatlarında da yaşamıyor. Yani, mahkemelerdeki iş yükü nedeniyle dosyasını tam anlamıyla sözlü olarak sunamıyorlar. Ama siz, mesleğin böyle erken bir döneminde böyle bir organizasyonda dosyalarınızı hazırlayıp sunum yaparak önemli bir tecrübe yaşadınız, bunun size önemli bir özgüven kazandırdığına inanıyoruz." şeklinde konuştu.

YARIŞMADA ECENUR DAL GELECEĞİN TAHKİM AVUKATI SEÇİLDİ



4. GTAY organizasyonuna ilişkin olay metni Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Hukuk Bürosu tarafından hazırlanmış ve 24 Ekim 2019 tarihinde yayınlanarak yarışma başvurulara açılmıştı.

Bu yılki yarışmaya İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Adana, Isparta, Eskişehir, Kayseri ve KKTC'den 63 farklı takım başvurdu. Ancak pandemi koşullarının da etkisiyle bazı takımların çekilmesi sonucu, yarışmada 24 farklı üniversiteden 45 takım ve 230 hukuk öğrencisi mücadele etti. 3 günlük kurgusal duruşma maratonunun ardından, final duruşmasında ISTAC Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Hukuk Bürosu Ortağı Av. Okan Demirkan, Coşar Avukatlık Bürosu Ortağı Av. Utku Coşar hakem olarak yer aldı.

Final mücadelesinde İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ekibi birinci, Galatasaray Üniversitesi takımı ikinci, Ankara Üniversitesi ekibi üçüncü oldu. Ankara Üniversitesi takımından Ecenur Dal “Geleceğin Tahkim Avukatı” seçilirken, aynı ekip “En iyi Dava Dilekçesi Ödülü”nü de kazandı. “En İyi Cevap Dilekçesi Ödülü”ne ise Bahçeşehir Üniversitesi ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi takımları layık görüldü.