Galatasaray'ın transfer gündemindeki Gedson Fernandes'in paylaşımı gündem oldu.

Portekizli futbolcu, sarı-kırmızılı takımın tişörtüyle idman yaptığı fotoğrafı Instagram'da paylaşırken sonrasında ise kaldırdı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Habertürk'e yaptığı açıklamada Gedson Fernandes konusunda Benfica cephesinin bazı pürüzler çıkardığını söylemişti.

Portekizli oyuncunun bu paylaşımı, sarı kırmızılı takımı beklediği şeklinde yorumlandı.