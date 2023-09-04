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Kaynak teknolojileri endüstrisinde faaliyet gösteren Gedik Kaynak, bu yıl 60'ıncı kuruluş yıldönümünde, yeni teknolojilerle birlikte genişleyen ürün portföyünü Almanya’nın Essen kentinde düzenlenen Schweissen & Schneiden fuarında sergileyeceğini duyurdu.

Her 4 yılda bir düzenlenen, fakat pandemi nedeniyle bu yıl, 6 yıl aradan sonra ziyaretçileriyle buluşan fuar, birleştirme, kesme ve yüzey kaplama teknolojisi uzmanlarından oluşan uluslararası topluluğu, 2023 yılında bir kez daha Almanya’nın Essen kentinde modernize edilmiş Messe Essen sergi alanlarında bir araya getiriyor.

Verilen bilgiye göre, fuarda, eklemeli üretim, endüstri 4.0 ve su altı mühendisliği gibi konuların tümü sergilenecek.

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HEDEF YENİ PAZARLAR

Gedik Kaynak, Schweissen & Schneiden’de bu yıl lazer kaynağı, su altı kaynağı, alüminyum kaynağı, tamir-bakım çözümleri, dikişsiz özlü teller, kaynak simülatörleri, cobot gibi ürün ve hizmetlerini sergileyecek.

Fuarda aynı zamanda WAAM (eklemeli imalat) teknolojisine yönelik ürün ve hizmetlerini de sunacak olan Gedik Kaynak, kaynak elektrodları, kaynak telleri, tozaltı kaynak tozları, kaynak makineleri gibi çeşitli ürünleri ile yeni ürünlerinin yanısıra Ar-Ge laboratuvarlarında üzerinde çalıştığı teknolojilerle ilgili de bilgi verecek.

90’lı yıllardan bu yana global pazarda varlığını güçlendiren Gedik Kaynak, Türkiye, Dubai, Hindistan, Sırbistan ve Azerbaycan’da yer alan bölge ofislerinin yanısıra üretimini Türkiye, Azerbaycan ve Hindistan’da sürdürüyor.

Yapılan açıklamaya göre, Gedik Kaynak, yeni dönemde bölge ofislerinin sayısını artırmayı, yeni üretim lokasyonları ile global pazara erişimini hızlandırıp pazar payını artırmayı planlıyor.