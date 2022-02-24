Türk futbolu, gözünü 28 Şubat Pazartesi günü sonucu açıklanacak olan yayın ihalesine çevirdi. Beklenen tekliflerin gelmemesinin ardından süre uzatılırken 'Süper Lig TV' projesi de ortaya atıldı. 146 milyon dolar civarında olduğu öne sürülen rakam, hayal kırıklığı yaratırken Türk futbolunun yayın geliri de 2010 yılı öncesine dönmüş oldu. Süper Lig, Avrupa'nın bu alanda da çok gerisinde kalırken artan borçlara karşılık düşen yayın geliri kulüpleri de kara kara düşündürüyor. İşte geçmişten günümüze Türk futbolunda yayın geliri meselesi...

Süper Lig ve 1. Lig maçlarının yayın hakları için düzenlenen ihalede sona geliniyor...Süper Lig ve 1. Lig maçlarının yayın hakları için düzenlenen ihalede sona geliniyor...

14 Şubat Pazartesi günü sona eren ilk teklif verme sürecinin ardından, 8 yayın paketinin tamamına talip olan beIN Sports ve Saran Medya'ya tekliflerini revize etmeleri için 18 Şubat Cuma gününe dek ek süre tanınmıştı. Pazartesi günü TFF'nin Riva'daki tesislerinde toplanan Yayın Hakları İhale Komisyonu, teklif mektuplarını noter huzurunda açarken, teklif veren firmalarla son bir görüşme yapılması kararlaştırılmıştı.

Bugün taraflarla bir kez daha bir araya gelecek olan Yayın Hakları İhale Komisyonu, 14.30'da Kulüpler Birliği Vakfı ile toplantı yapacak. 28 Şubat'ta nihai karar açıklanacak.

SÜPER LİG TV KURULABİLİR

Komisyon teklifleri düşük bulduğu takdirde ihaleyi iptal etme yetkisine sahip. Bu durumda 'Süper Lig TV' projesinin de hayata geçirilebileceği belirtildi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir daha önce yaptığı açıklamada, "Eğer umduğumuzu bulamazsak Süper Lig TV'yi kurarız. Buradan gerçekleşecek dekoder satışı ve her kulübün satış miktarına göre gelir paylaşımlı bir sistem de düşüncelerimizin içinde" ifadelerini kullanmıştı.

SÜPER LİG'İN YAYIN İHALESİ

TARİHİ 40 MİLYON DOLARLA BAŞLADI

Süper Lig'in yayın hakları için ilk ihale 96-97 sezonu öncesinde yapıldı ve şifreli döneme geçildi. Yayın gelirlerinin belli oranlarda paylaştırılmasını sağlayan havuz sistemi kuruldu. Böylelikle yayın hakkını kazanan kuruluşlar, maçları şifreli olarak yayınlamaya başladı.

1996-1999 sezonları için ihaleye giren tek kuruluş Cine 5 oldu. Cine 5 (1. yıl için 40, 2. yıl için 45, 3. yıl için 55 milyon dolar) üç sezon boyunca yayın haklarının sahibi oldu.

1999-2000 ve 2000-2001 sezonları için yayın ihalesini yıllık 60 milyon dolarla iki yıllığına Teleon kazandı. Ancak 2001 sezonu devre arasında sözleşme feshedildi.

Yapılan yeni ihaleyi ise 465 milyon dolar teklif eden Digiturk kazandı ve ligin yayın haklarını 3,5 yıllığına satın aldı. 2004-05 öncesinde yapılan yeni ihaleye de yıllık 135.8 milyon dolar teklifle giren Digiturk, Süper Lig'in yayın haklarını dört sezon daha elinde bulundurdu. Digiturk, 2008-2009 ve 2009-10 sezonları için ise yıllık 140 milyon dolar ile iki sezon daha yayın haklarının sahibi oldu.

2010 yılındaki ihaleyi 2013-2014 sezonu sonuna kadar yıllık 321 milyon dolar bedelle Digiturk kazandı. Yaklaşık 4 saat süren ihalede B ve C paketlerini (Süper Lig özet, 1. Lig canlı ve mobil yayın) TRT ve Telekom satın alırken ihalenin toplam bedeli 374 milyon 710 bin dolar oldu.

Daha sonra 3 Temmuz sürecindeki maddi kayıpları önlemek adına sözleşme uzatıldı. 2015-16 ve 2016-17 sezonlarının yayın hakkı, herhangi bir ihale açılmadan TFF ile yapılan anlaşma sonrasında Digiturk'te kaldı.