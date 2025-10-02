Habertürk
        Haberler Kültür-Sanat Gece müzeciliği 2 Kasım'a kadar uzatıldı

        Gece müzeciliği 2 Kasım'a kadar uzatıldı

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Side ve Efes ören yerleri ile Galata Kulesi'nde gece ziyaretlerinin 2 Kasım'a kadar uzatıldığını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2025 - 11:09 Güncelleme: 02.10.2025 - 11:09
        Gece müzeciliği 2 Kasım'a kadar uzatıldı
        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2025 yılı gece müzeciliği sezonunda 550 bini aşkın ziyaretçi ağırladıklarını duyurdu.

        Bakan Ersoy paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

        "Gece müzeciliğimiz bu yıl da büyük bir ilgi gördü ve 1 Ekim itibarıyla sona erdi.

        'Üç… İki… Bir…' Işıklar yandığında, tarih yeniden hayat buluyor... Binlerce yıllık Efes, geceyle birlikte adeta ikinci bir doğuşu yaşıyor. Sütunlar, taşlar ve ihtişamlı yapılar; gökyüzünün karanlığında ışıkla birleşerek bambaşka bir anlam kazanıyor.

        Bu yıl 550 binden fazla misafirimizi ağırladığımız gece müzeciliğimiz, kültürümüzün sadece gündüz değil, gecenin büyüsünde de nasıl görkemle parladığını herkese gösteriyor.

        Gelen yoğun talep üzerine ise, Side Örenyeri, Galata Kulesi ve Efes Örenyeri’nde gece ziyaretlerini 2 Kasım’a kadar uzatıyoruz.

        Kültür ve tarihimizin geceyle buluştuğu bu eşsiz deneyime herkesi davet ediyorum."

        2 KASIM'A KADAR UZATILDI

        1 Ekim itibarıyla sona eren gece müzeciliği uygulaması, yoğun talep üzerine Efes Örenyeri, Side Örenyeri ve Galata Kulesinde gece ziyaretleri 2 Kasım’a kadar devam edecek.

        REKOR ZİYARETÇİ SAYISI

        Bakanlığın verilerine göre, 2025 yılı Haziran–Eylül döneminde düzenlenen gece müzeciliği uygulamasında yaklaşık 550 bin ziyaretçi ağırlandı. En çok ziyaret edilen noktalar arasında Efes Örenyeri, Galata Kulesi ve Pamukkale Hierapolis Örenyeri öne çıktı.

        Gece müzeciliği, ziyaretçilere antik yapıları ve müzeleri gündüzden farklı bir atmosferde deneyimleme imkânı sunarak kültür turizmine yeni bir boyut kazandırıyor.

        #Gece müzeciliği
        Yazı Boyutu
