Gece kulübünde yaşanmıştı! O kavganın detayları ortaya çıktı!

İstanbul Beşiktaş'ta, 8 Eylül'de Ortaköy'deki Ruby isimli gece kulübünde eğlenen biri kadın 3 kişi, fazla alkolün etkisiyle dışarıya çıkartılmış, tekrar içeriye girmek istedikleri sırada da güvenlik görevlileriyle tartışmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine 3 kişi darp edilmiş, bu anlar güvenlik kamerasınca da kaydedilmişti.
İŞLETME ÇALIŞANLARINA ATEŞ AÇTILAR
AA'da yer alan habere göre aynı gecenin ilerleyen saatlerinde kavganın yaşandığı yere gelen motosikletli 4 şüpheli, işletme çalışanlarına silahla ateş etmişti.
5 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Beşiktaş Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, silahlı saldırıda 4 kişinin yaralandığı, silah kullandığı tespit edilen ve yakalanan 5 kişinin tutuklandığı bildirilmişti.
1 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında 5 kişiyi daha gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden E.S. tutuklanmıştı, F.A, M.G. ve M.B. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, B.S. serbest bırakılmıştı.
GÜVENLİK SERTİFİKASI VE EĞİTİMİ YOK
Tutuklananlardan işletmenin güvenlik görevlisi olan E.S., savcılık ifadesinde, herhangi bir güvenlik sertifikası ya da eğitimi olmadığını ancak bahsi geçen iş yerinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığını belirtti.
"GİRERKEN SİZE Mİ SORACAĞIZ"
Olay günü saat 02.50 sıralarında M.B. adlı kişinin, çalıştığı gece kulübüne geldiğini, hızlıca mekana girmeye çalıştığını anlatan şüpheli, "Normalde rezervasyonsuz almıyoruz. Bize 'Zaten arkadaşlarımız içeride. Girerken size mi soracağız?' şeklinde bağırdı. Alkollüydü. Yanında İ.C.E. ve tanımadığım bir erkek şahıs vardı.
"ARKADAŞLARI GELDİ İÇERİ GİRDİLER"
Biz Z.İ. ile birlikte M.B'yi sakinleştirmeye çalıştık. 'Hiç sıkıntı çıkartmayacağım. Zaten arkadaşlarım içeride, doğum günü kutlayıp çıkacağım.' dedi. İçerden gelen arkadaşları kendisine yardım etti, bu şekilde içeri girdiler" beyanında bulundu.
"İÇERİDE OLAY ÇIKARMIŞ"
Şüpheli güvenlik görevlisi, M.B'nin içeri girdikten yaklaşık 5 dakika sonra K. adlı mesai arkadaşı tarafından dışarı çıkartıldığını kaydederek, "İçeride olay çıkarmış. Kendisine buna devam etmesi halinde yardımcı olamayacağımızı kibar bir dille söyledik.
"REFLEKS OLARAK KARŞILIK VERDİK"
Bize cevaben 'Size sıkıntı mı olayım? Siz kimsiniz?' dedi ve küfretti. Sonra K. isimli arkadaşımız M.B'nin dudağına kafasıyla vurarak darp etti. Olay yerine diğer güvenlik arkadaşlar da geldi. Kendisini merdivenlerden aşağı indirdik. Refleks olarak karşılık verdik. Genel olarak hakaret içerikli sözler söylediği için sinirlendik" ifadelerini kullandı.
"SİLAH NASIL GELDİ BİLMİYORUM"
M.B'nin yanındaki İ.C.E. adlı kadına herhangi bir darp girişimi olmadığını savunan E.S, "Olay yerine silahın nasıl geldiği konusunda bilgim yok. Kavga sırasında hiç kimsenin elinde cisim yoktu. Pişmanım" dedi.
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