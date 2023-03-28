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Gebze'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Gebze'de karşı yönlerden gelen iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 5 kişi yaralandı

Giriş: 28.03.2023 - 02:13 | Güncelleme: ABONE OL
Gebze'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
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DHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Burak Reis Caddesi üzerinde meydana geldi. Selami Özen yönetimindeki otomobil karşı yönden gelen Onurcan Bıyık yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

DHA'nın haberine göre; yaralanan 5 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Darıca Farabi ve Eğitim Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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