Gebze'de düğün konvoyunda drifte 52 bin lira ceza

Gebze ilçesi D-100 karayolu geçişinde düğün konvoyundaki bir otomobilin sürücüsü, aracıyla drift attı.

REKLAM advertisement1

O anlara ilişkin görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

DHA'nın haberine göre; ekipler, sürücü ve otomobili tespit etti. Sürücüye 52 bin 187 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.