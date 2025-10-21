Habertürk
        Gebze'de düğün konvoyunda drifte 52 bin lira ceza | Son dakika haberleri

        Gebze'de düğün konvoyunda drifte 52 bin lira ceza

        Kocaeli Gebze'de bir düğün konvoyunda otomobille drift atan sürücüye 52 bin 187 TL cezai işlem uygulanırken, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 00:46 Güncelleme: 21.10.2025 - 01:09
        Gebze ilçesi D-100 karayolu geçişinde düğün konvoyundaki bir otomobilin sürücüsü, aracıyla drift attı.

        O anlara ilişkin görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

        DHA'nın haberine göre; ekipler, sürücü ve otomobili tespit etti. Sürücüye 52 bin 187 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.

        #kocaeli
        #Gebze
        #haberler
