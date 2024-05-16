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        Haberler Dünya Gazze Şeridi'nde 5 İsrail askeri "dost ateşiyle" öldü

        Gazze Şeridi'nde 5 İsrail askeri "dost ateşiyle" öldü

        İsrail ordusunun 8 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 5 İsrail askerinin "dost ateşiyle" öldüğü, 7'sinin de yaralandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 14:44 Güncelleme: 16.05.2024 - 14:44
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        5 İsrail askeri "dost ateşiyle" öldü
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        The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail ordusunun "kara saldırısını genişlettiğini" duyurduğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda 5 İsrail askeri dost ateşiyle öldü, 3'ü ağır 7'si de yaralandı.

        İsrail ordusunun ön raporunda, paraşütçü birlikleriyle ile birlikte hareket eden bir İsrail tankının, dün akşam askerlerin bulunduğu bir binayı 2 kez hedef aldığı aktarıldı.

        Tankçı birliğinin, paraşütçülerden önce bölgeye geldiği ve paraşütçülerin de bölgeye ulaşmasının ardından söz konusu binada konuşlandığı belirtildi.

        Akşam saatlerinde başka bir paraşütçü birliğin bölgeye gelerek, 2 İsrail tankına aynı binaya girdiklerini haber verdiği belirtildi.

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        Tankçı birliğinin söz konusu binanın pencerelerinden birinde silah namlusu tespit etmesi üzerine binaya iki kez ateş açtığı ifade edildi.

        İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ölen askerlerin tamamının Paraşütçü Tugayı'ndan Yüzbaşı Roy Beit Yaakov (22), Çavuş Gilad Arye Boim (22), Çavuş Daniel Chemu (20), Çavuş İlan Cohen (20) ve Çavuş Betzlel David Shashuah (21) olduğu kaydedildi.

        İsrail ordusu dün Cibaliya kampındaki askeri saldırılarını genişlettiğini duyurmuş, görgü tanıkları da İsrail askerlerinin kampta "yüzlerce yerinden edilmiş Filistinliyi barınma merkezlerinden Gazze kentinin batısına doğru zorla göç ettirdiğini söylemişti.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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        #gazze
        #israil
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