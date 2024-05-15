Gazze'nin yönetimi konusu İsrail'de ayrışma yarattı

REKLAM advertisement1

İsrail'de Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'nin idaresi konusunda Başbakan Binyamin Netanyahu'ya meydan okudu.

Gallant, bugün Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında, uzun zamandır Gazze'de Hamas'a alternatif bir yönetim bulma yönünde çalışmanın gerekli olduğunu söylediklerini ancak herhangi bir yanıt alamadıklarını belirtti.

Netanyahu, ABD'nin endişelerine rağmen Refah'a saldırmakta kararlı Haberi Görüntüle

Gallant, "Ordunun planı tartışmaya açılmadı, daha da kötüsü yerine hiçbir alternatif getirilmedi. Gazze'de askeri-sivil bir rejim, İsrail için kötü ve tehlikeli bir alternatiftir." dedi.

Gazze'de askeri bir yönetimin kurulmasını kabul etmeyeceğini belirten Gallant, Netanyahu'ya, konuya ilişkin bir karar vermesi ve İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivil-askeri bir rejimin olmayacağını ilan etmesi ve Hamas'a alternatif bir yönetimi teşvik etmesi çağrısında bulundu.

REKLAM Başbakan Netanyahu ise X sosyal medya platformundan paylaştığı videoda Gallant'ın eleştirilerine yanıt verdi. Ordunun Hamas'a karşı savaşmaya devam ettiğini aktaran Netanyahu, "Hamas var olduğu sürece başka hiçbir aktör Gazze'yi yönetemeyecek, kesinlikle Filistin yönetimi değil." ifadelerini kullandı. Netanyahu bugün başka bir açıklamasında İsrail'in aylardır Hamas'tan sonra Gazze'nin idaresi konusundaki sorularla uğraştığını öne sürdü. Hamas yenilene kadar "ertesi gün" tartışmalarının "anlamsız" olduğunu savunan Netanyahu, "Hamas'ın Gazze'yi askeri olarak idare etmediği netleşene kadar hiçbir aktör kendi güvenliği korkusuyla Gazze'nin sivil yönetimini tek başına kabul etmeye hazır olmayacak." iddiasında bulundu.

Netanyahu, İsrail'in Gazze'deki "sivil yönetim" meselesine çözüm bulmak için çalıştığını ve yapılanların bir kısmının gizli olduğunu kaydetti. SAVAŞ KABİNESİ ÜYESİ GANTZ'DAN BAKAN'A DESTEK Netanyahu ile Gallant arasında Gazze'nin yönetimi konusundaki ayrışma derinleşirken, kabine üyeleri de tartışmaya dahil oldu. REKLAM İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, Gazze Şeridi'nin idaresi konusunda Savunma Bakanı Gallant'a desteğini açıkladı. The Times of Israel'in haberine göre, İsrail'de aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu ile Gazze Şeridi'nin idaresi konusunda ayrışma yaşayan Gallant'ın görevden alınması çağrısında bulunurken, Gantz, Savunma Bakanı'nın yanında durdu.

Gantz, ulusal bir televizyonda yaptığı konuşmada, "Savunma Bakanı doğruyu söylüyor; liderliğin sorumluluğu, ne pahasına olursa olsun ülke için doğru olanı yapmaktır." dedi. *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.