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        Haberler Dünya Ortadoğu Gazze'den İsrail ordusuna roket saldırısı: 3 ölü, 3 ağır yaralı

        Gazze'den İsrail ordusuna roket saldırısı: 3 ölü, 3 ağır yaralı

        Gazze Şeridi'nden, güneydeki Kerem Ebu Salim bölgesinde bulunan bir İsrail askeri noktasına atılan roketler nedeniyle 3 İsrail askerinin öldüğü, 3'ünün de ağır yaralandığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 00:23 Güncelleme: 06.05.2024 - 00:29
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        Gazze'den İsrail ordusuna roket saldırısı: 3 ölü, 3 ağır yaralı
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        İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Kerem Ebu Salim’deki İsrail askerlerini hedef alan roketli saldırıda 3 asker hayatını kaybetti. 3 asker de ağır yaralandı.

        AA'nın haberine göre; İsrail Ordu Sözcülüğü de Refah Sınır Kapısı yakınlarından, Kerem Ebu Salim bölgesi yönüne yaklaşık 10 roket fırlatıldığını, 4’ü ağır 14 askerin yaralandığını açıklamıştı.

        Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın, saldırılar nedeniyle Gazze'ye yardım taşıyan TIR'ların geçişine kapatıldığı aktarılmıştı.

        Öte yandan görgü tanıkları, söz konusu olayın ardından İsrail savaş uçaklarının, Refah kenti çevresindeki tarım alanlarına saldırı düzenlediğini kaydetmişti.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #gazze
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