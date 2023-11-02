Gazze'den ilk çıkış! Refah Kapısı ilk kez açıldı, yaralılar ve yabancıların geçişi sağlandı
7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları devam ederken, dün öğlen saatlerinde Gazze sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nın bölgedeki ağır yaralıların ve yabancıların Mısır'a geçişi için açıldı.
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7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları şiddetini artırarak devam ederken, Gazze sınırındaki Refah Sınır Kapısı dün ilk kez bölgedeki ağır yaralılar ve yabancıların geçişi için açıldı.
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Yabancı kimlik sahibi Filistinliler ile yabancı ülke vatandaşları, günlerdir Refah Sınır Kapısı'dan Mısır'a geçmek için bekliyordu.
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Dün sabah saatlerinde Refah Sınır Kapısı'nın açılacağının açıklanmasının ardından akşam saatlerinde ilk grubun Mısır'a geçtiği açıklandı.
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ÇOK SAYIDA YARALININ OLDUĞU İLK GRUP GEÇTİ
Mısır Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nden 117'si yabancı uyruklu çok sayıda yaralının olduğu ilk grubun Refah Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptığını duyurdu.
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Açıklamada, "Gazze'deki olaylarda yaralanan Filistinli kardeşlerimizden ilk grubu Refah Sınır Kapısı'nda karşılandık." ifadelerine yer verildi.
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Yaralıların tümünün Kuzey Sina kentindeki donanımlı hastanelere nakledilmeye başlandığı kaydedildi.
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Gazze'den getirilen yaralıların olduğu ilk grupta toplamda kaç kişinin bulunduğuna ilişkin bilgi verilmezken, bunlardan 117'sinin yabancı uyruklu olduğu kaydedildi.
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FRANSA, İNGİLTERE VE İTALYA
Fransa, İngiltere ve İtalya Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki vatandaşlarından ilk grubun, Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır'a geçtiğini duyurdu.
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ABD
ABD Başkanı Joe Biden, yaralı Filistinliler ve yabancı uyrukluların Gazze'den Mısır'a gitmeleri için güvenli geçiş sağladıklarını belirtti.
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller da günlük basın toplantısında, "Gazze'de iletişim halinde oldukları, ayrılma arzusunu ifade eden 400 civarında Amerikalının bulunduğunu" ve "Refah Sınır Kapısı'ndan geçen çok sayıda Amerikan vatandaşı olduğunu" açıkladı.
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Dün akşam saatlerinde Mısır'a geçen yabancı pasaport sahibi yolcuların sayısının 335'e yükseldiği açıklanmıştı. Bu sayının saatler sonra daha da arttığı tahmin ediliyor
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*Haberin görselleri Associated Press ve AA tarafından servis edilmiştir.