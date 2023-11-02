Gazze'den ilk çıkış! Refah Kapısı ilk kez açıldı, yaralılar ve yabancıların geçişi sağlandı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller da günlük basın toplantısında, "Gazze'de iletişim halinde oldukları, ayrılma arzusunu ifade eden 400 civarında Amerikalının bulunduğunu" ve "Refah Sınır Kapısı'ndan geçen çok sayıda Amerikan vatandaşı olduğunu" açıkladı.