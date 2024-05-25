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        Haberler Dünya Gazze'deki geçici limana destek veren gemiler karaya vurdu

        Gazze'deki geçici limana destek veren gemiler karaya vurdu

        ABD'nin Gazze Şeridi'ne yardım ulaştırabilmek için yaptığı geçici liman 17 Mayıs'ta açıldı. 320 milyon dolara mal olan liman, yaşanan sorunlar sebebiyle birkaç günlüğüne askıya alındı. ABD'li yetkililer şimdi de limana destek veren 4 geminin akıntıya kapıldığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 19:41 Güncelleme: 25.05.2024 - 19:46
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        Gazze limanında gemiler akıntıya kapıldı
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        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Gazze'de ABD'nin geçici limanına destek veren 4 geminin akıntıya kapıldığını bildirdi.

        CENTCOM, olaya ilişkin AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.

        Gemilerin denizdeki fırtınadan etkilendiği kaydedilen açıklamada, demirlemiş 4 geminin akıntıya kapıldığı belirtildi.

        Açıklamada, akıntıya kapılan 4 gemiden 2'sinin İsrail yakınlarında karaya vurduğu, İsrail ordusunun kurtarma çalışmalarına destek verdiği duyuruldu.

        Diğer 2 geminin ise geçici limana yakın bir yere tekrar demirlediği aktarılan açıklamada, olay sonucu herhangi bir yaralanma olmadığı kaydedildi.

        Açıklamada, "Geçici liman tüm işlevselliğini koruyor." ifadesine yer verildi.

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        17 MAYIS'TA AÇILMIŞTI

        Yapımı 2 aydan fazla süren ve yaklaşık 320 milyon dolara mal olan geçici liman, 1000 ABD hizmet personeliyle 17 Mayıs'ta göreve başlamıştı.

        Yaşanan sorunlar nedeniyle geçici limandan gelen yardımlar birkaç günlüğüne askıya alınmıştı.

        BM, 17 Mayıs'tan bu yana geçici limandan sadece 97 yardım tırı aldıklarını bildirmişti.

        BM, geçici limanın sadece kara yoluna takviyede bulunabileceğini, tek başına yeterli olmayacağını ifade ediyor.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #Filistin
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