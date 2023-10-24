GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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7 Ekim'de başlayan Hamas-İsrail çatışmaları devam ederken, Gazze'de meydana gelen büyük yıkım uydudan görüntülendi.

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Dün gerçekleşen saldırılarda da birçok ev ve iş yeri yerle bir oldu.

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1 milyonu aşkın kişi evini terk etti! Haberi Görüntüle

ABD'li uydu şirketi Maxar Technologies'in yayınladığı Gazze'nin öncesi ve sonrası görüntülerinde, Gazze'nin kuzeyindeki günlük bombardımanların neden olduğu hasarın boyutunu ortaya koydu.

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Filistin'de en az 6 bin 546 kişinin hayatını kaybettiği, 17 bin 439 kişinin yaralandığı açıklandı.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.