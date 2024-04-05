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        Haberler Dünya Ortadoğu Gazze'de yardım görevlileri öldürülmüştü: İsrailli tugay komutanı görevden alındı

        Gazze'de yardım görevlileri öldürülmüştü: İsrailli tugay komutanı görevden alındı

        İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, 1 Nisan'da uluslararası yardım kuruluşunun 7 çalışanının ordu güçlerince öldürülmesinin ardından Nahal Tugayı Komutanı'nı görevden aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 06:42 Güncelleme: 05.04.2024 - 07:45
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        Yardım görevlilerini öldüren komutan görevden alındı
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        İsrail'de yayın yapan Kanal 14 televizyonunun haberine göre Halevi, World Central Kitchen (WCK) çalışanlarının öldürülmesi sonrası Nahal Tugayı Komutanı'nın görevden alınması da dahil bir dizi "sert önleme" başvurdu.

        Halevi, tugaydaki bir üst düzey subayı daha görevden almaya, Güney Bölgesi Komutanı ile 162. Zırhlı Tümen komutanlarını "sert şekilde uyarmaya" karar verdi.

        BIDEN: SALDIRILAR KABUL EDİLEMEZ

        İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi'nin bu adımının, dün akşam ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun telefon görüşmesinin ardından gelmesi dikkati çekti.

        Biden, Netanyahu'ya Gazze'de insani yardım görevlilerine yönelik saldırıların "kabul edilemez" olduğunu ve ABD'nin İsrail'e yapacağı bundan sonraki yardımların "sivilleri korumaya dönük adımlar atmasına" bağlı olacağını söylemişti.

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        WCK ÇALIŞANLARININ HAYATINI KAYBETTİĞİ SALDIRI

        AA'nın haberine göre; İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşu WCK çalışanları hayatını kaybetmişti.

        Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 personelinin öldüğü bildirilmişti.

        Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan iki zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

        Açıklamada, "Bu, bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı." ifadeleri kullanılmıştı.

        İsrail ordusundan da "Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı inceleme yürütüyor." açıklaması yapılmıştı.

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        #gazze
        #haberler
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