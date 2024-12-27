Gazze'de İsrailli binbaşı öldürüldü

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda 1 askerin daha öldüğü belirtildi. Ölen askerin özel birliklerde görevli binbaşı olduğu ifade edildi.

AA'nın haberine göre; kara saldırısının başladığı 27 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki çatışmalarda ölen İsrail askeri sayısı 391 oldu.

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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 361 Filistinli öldü, 107 bin 803 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.