Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Gazze'de ateşkese ilişkin müzakereler bugün Mısır'da gerçekleşecek

        Gazze'de ateşkese ilişkin müzakereler bugün Mısır'da gerçekleşecek

        Gazze'de ateşkese ilişkin müzakereler bugün Mısır'da başlayacak. Reuters'a konuşan bir yetkili, Hamas heyetinin görüşmeler için Kahire'ye geldiğini bildirdi. AFP'nin aktardığına göre Hamas, İsrail'in talepleri kabul etmesi halinde Gazze'de ateşkesin '24 ila 48 saat içinde' mümkün olacağını dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 03.03.2024 - 11:19 Güncelleme: 03.03.2024 - 11:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ateşkes görüşmeleri Mısır'da gerçekleşecek
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İsrail- Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmaların ardından İsrail'in işgali ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü savaşın durdurulması için arabulucular bugün Kahire'de yeniden müzakerelere başlayacak.

        Reuters'a konuşan üst düzey yetkili, Hamas heyetinin Kahire'ye geldiğini bildirdi. AFP'nin aktardığına göre Hamas, İsrail'in talepleri kabul etmesi halinde Gazze'de ateşkesin '24 ila 48 saat içinde' mümkün olacağını dile getirdi

        Mısır’ın El-Kahire televizyonuna konuşan üst düzey bir kaynak, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik devam eden müzakerelere Kahire'de devam edileceğini belirtmişti.

        Adı açıklanmayan kaynak, ramazan ayı öncesinde Gazze'de ateşkes ilan edilmesine yönelik müzakerelerde “ilerleme” olduğuna dikkati çekerek, müzakerelere tüm tarafların katılacağını söylemişti.

        REKLAM

        Mısır'ın ramazan ayından önce ateşkes anlaşmasına varılması için yoğun çaba gösterdiğine işaret eden kaynak, “Ateşkes müzakerelerinde gözle görülür ilerleme var ve adil bir anlaşmaya varmaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

        Binlerce İsrailli sokaklara çıktı
        Binlerce İsrailli sokaklara çıktı Haberi Görüntüle

        MOSSAD-CIA-KATAR-MISIR VE HAMAS BİR ARAYA GELMİŞTİ

        Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takasına ilişkin müzakereler, Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki İsrail heyeti, CIA Direktörü William (Bill) Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kemal ve Hamas heyetinin katılımıyla Fransa'nın başkenti Paris'te 24 Şubat'ta sonlanmıştı.

        İsrail savaş kabinesi, müzakerelere devam edilmesi için Katar'ın başkenti Doha'ya "düşük seviyeli bir heyet gönderilmesini" kararlaştırmıştı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #gazze
        #mısır
        #israil
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YSK ilan etti! Aday listeleri kesinleşti
        YSK ilan etti! Aday listeleri kesinleşti
        İspanya'da hakem faciası!
        İspanya'da hakem faciası!
        Tıpkı taksici Oğuz Erge cinayeti gibi! Yardım etmek isterken öldürüldü
        Tıpkı taksici Oğuz Erge cinayeti gibi! Yardım etmek isterken öldürüldü
        Dev derbinin 11'leri!
        Dev derbinin 11'leri!
        Binlerce İsrailli sokaklara çıktı
        Binlerce İsrailli sokaklara çıktı
        "Fred bir daha sakatlanırsa..."
        "Fred bir daha sakatlanırsa..."
        'Teknoloji gelişti, seviye düştü'
        'Teknoloji gelişti, seviye düştü'
        Hedef doğum günü hediyesi!
        Hedef doğum günü hediyesi!
        Vefatlarından sonra da kazandırıyorlar
        Vefatlarından sonra da kazandırıyorlar
        Derbi öncesi 'kadro dışı'
        Derbi öncesi 'kadro dışı'
        Kalp hastalıklarının önlenmesi çocuklukta başlıyor
        Kalp hastalıklarının önlenmesi çocuklukta başlıyor
        Dört bölgede sağanak yağış bekleniyor!
        Dört bölgede sağanak yağış bekleniyor!
        Seçmen için ciddi sorun: Texas'taki yasa dışı geçişler sürüyor!
        Seçmen için ciddi sorun: Texas'taki yasa dışı geçişler sürüyor!
        Pazar tezgahları alev alev yandı!
        Pazar tezgahları alev alev yandı!
        "Doğru ikame bile yetti"
        "Doğru ikame bile yetti"
        "Fenerbahçe deplasman seviyor"
        "Fenerbahçe deplasman seviyor"
        Kaza yapan otomobillerden biri motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Kaza yapan otomobillerden biri motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Scholz'dan ses kaydı açıklaması
        Scholz'dan ses kaydı açıklaması
        Yayın ihalesinde 7 yıl sonra bir ilk!
        Yayın ihalesinde 7 yıl sonra bir ilk!
        Sultangazi'de silahlı saldırı
        Sultangazi'de silahlı saldırı
        Habertürk Anasayfa