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        Haberler Dünya ABD'de seçmeler için ciddi sorun: Texas'taki yasa dışı geçişler sürüyor! - Haberler

        ABD'de seçmeler için ciddi sorun: Texas'taki yasa dışı geçişler sürüyor!

        ABD'de sınır güvenliği anlaşmazlığının devam ettiği Texsas Valisi ve ABD Başkanı Biden yönetimi arasındaki gerilim sürüyor. Amerikalı seçmenler, yasa dışı göçmenleri "ciddi sorun" olarak görürken, yapılan son seçim anketinde Biden'ın, Trump'ın 5 puan gerisine düştüğü görüldü

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 03.03.2024 - 09:49 Güncelleme: 03.03.2024 - 09:49
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          Amerikalı seçmenin "ciddi sorun" olarak gördüğü yasa dışı geçişler hız kesmiyor

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          ABD merkezi hükümeti ile Texas eyalet otoritesi arasında krize neden olan sınır güvenliği tartışmaları devam ederken Orta ve Güney Amerika'dan gelip Meksika sınırındaki Ciudad Juarez kasabasında toplanan göçmenlerin ABD tarafına yasa dışı geçişleri sürüyor.

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          El Paso ve Ciudad Juarez arasında doğal sınır oluşturan Rio Grande Nehrini geçen göçmenler karşılarında buldukları son engel olan dikenli telleri ya keserek ya da çitlerin üzerine kalın kumaşlar atarak aşmaya çalışıyor.

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          Texas Ulusal Muhafızları artık göçmenlerin sınırdan geçişlerini engellemiyor.

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          BIDEN TRUMP'IN 5 PUAN GERİSİNDE

          Diğer yandan, ABD’de kasımdaki başkanlık seçimleri için yapılan son ankete göre Başkan Joe Biden, eski Başkan Donald Trump’ın 5 puan gerisinde kaldı.

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          New York Times/Siena College ortaklığında gerçekleştirilen anket, Demokrat Parti ile Cumhuriyetçi Parti başkan adayları arasındaki son durumu ortaya koydu.

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          Ulusal düzeyde yapılan ankete katılan seçmenlerin yüzde 43’ü 5 Kasım'da Biden'a oy vereceklerini ifade etti, Trump’ı seçeceklerini belirtenlerin oranı ise yüzde 48 çıktı.

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          Ankete katılanların yüzde 47’si Biden’ın “görevini yürütme biçimini” kesinlikle onaylamadığını, her 4 katılımcıdan biri ülkenin yanlış yönde gittiğini düşündüğünü belirtti.

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        *Haberin görselleri AA ve Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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