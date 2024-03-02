İbrahim Yıldız: Fenerbahçe deplasman seviyor

Fenerbahçe, Hatayspor’u yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

İç saha karşılaşmalarında sorun yaşayan Sarı-Lacivertliler, deplasmanları avantaja çevirmesini biliyor. Mersin’de oynanan maçı da kazanarak bu geleneği sürdürdü.

İsmail Kartal, sakat oyuncuların takıma dönmesi ile rahat bir nefes aldı. Osayi, Fred ve Becao’nun forma giymesi takımın ideal kadro kurgusunu gerçekleştirdi. Oyuna sonradan giren Fred, sanırız artık ilk 11’de yer alacaktır.

Uzun süredir sahalardan uzak olan Fred’in dönüşü Sarı-Lacivertlilerin orta saha sorununu çözecektir. Fred oynadığı sürece Szymanski daha özgür bir formatta oynayacak. Takımın ofansif gücü artarken, İsmail gerçek görevinde zorlanmayacak.

Atılan ilk golün hazırlayıcısı Dzeko oldu. Yaptığı ortayı iyi takip eden Osayi topu ağlara gönderdi. İkinci gol de yine soldan bu kez Tadic’in pası ile geldi. Cengiz, sert bir vuruşla skoru belirledi. Cengiz, yaklaşık iki ay sahalardan uzak kalmasına karşın gol sayısını 9’a çıkardı. İşin ilginç yanı Cengiz 9 golün 7’sini deplasman maçlarında attı. Golleri ile takıma büyük katkı sağlayan Cengiz’in tek sorunu oyun olarak performansını bir türlü yükseltemiyor.

Top kayıpları, ikili mücadele zayıflığı hala sürüyor. Zaman zaman eleştiri oklarının hedefi olan genç oyuncu oyun performansını yukarı çektiğinde eleştiriler pozitife dönüşür. Cengiz, yapılan eleştirilerin beklentiyle ilgili olduğunu düşünse yerinde olur. Futbolda küsmenin olmayacağını en iyi bilen bir oyuncu Cengiz. Avrupa tecrübesi, Milli Takım oyuncusu oluşu doğal olarak taraftarı daha yüksek beklentiye sokuyor ister istemez.

Hatayspor’un etkisiz olduğu bir maç izledik. İkinci yarı tehlike yaratamadılar. Orta alanda iyi paslar yapmalarına karşın forvette yer alan oyuncuları zayıf kaldı. Tehlike hattında olmaları motivasyonlarını bozmuş olabilir. Zor maçlar oynayacaklar. Düşme hattında mücadele eden çok takım var. Her maç onlar için oldukça önemli. Puanlara ihtiyaçları olduğu gerçek. Rakip alanda çoğalma, pozisyona girme ya da yakaladıkları fırsatları değerlendirme sorununu çözmek adına daha fazla mücadele etmek zorundalar. Yoksa işler gittikçe zorlaşır.

İdeal kadrosuna ulaşan Sarı-Lacivertlilerin tek sorunu, yavaş oynamaları. Daha hızlı bir oyun rakip savunmayı eksik yakalama avantajı sağlayacak. Tadic, aldığı toplarla fazla geriye dönüyor. Atakların sürekli soldan gelmesi, sağ kanadın verimsizliği dikkat çekti. Atak değişkenliği yanı sıra bir başka ayrıntı ise atılan şutlar. Zaten çok az şut atıyorlar. Şutların sertlik derecesi ise çok düşük. Zayıf şutların etkisi de olmuyor. Dzeko ve Szymanki şut mu atıyor, pas mı veriyor belli değil. İsmail, Ferdi, Mert Hakan neden şut atmıyor? Bu da ayrı bir soru.