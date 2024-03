İbrahim Yıldız: Fenerbahçe deplasman seviyor

Fenerbahçe, Hatayspor’u yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

İç saha karşılaşmalarında sorun yaşayan Sarı-Lacivertliler, deplasmanları avantaja çevirmesini biliyor. Mersin’de oynanan maçı da kazanarak bu geleneği sürdürdü.

İsmail Kartal, sakat oyuncuların takıma dönmesi ile rahat bir nefes aldı. Osayi, Fred ve Becao’nun forma giymesi takımın ideal kadro kurgusunu gerçekleştirdi. Oyuna sonradan giren Fred, sanırız artık ilk 11’de yer alacaktır.

Uzun süredir sahalardan uzak olan Fred’in dönüşü Sarı-Lacivertlilerin orta saha sorununu çözecektir. Fred oynadığı sürece Szymanski daha özgür bir formatta oynayacak. Takımın ofansif gücü artarken, İsmail gerçek görevinde zorlanmayacak.

Hatayspor’un etkisiz olduğu bir maç izledik. İkinci yarı tehlike yaratamadılar. Orta alanda iyi paslar yapmalarına karşın forvette yer alan oyuncuları zayıf kaldı. Tehlike hattında olmaları motivasyonlarını bozmuş olabilir. Zor maçlar oynayacaklar. Düşme hattında mücadele eden çok takım var. Her maç onlar için oldukça önemli. Puanlara ihtiyaçları olduğu gerçek. Rakip alanda çoğalma, pozisyona girme ya da yakaladıkları fırsatları değerlendirme sorununu çözmek adına daha fazla mücadele etmek zorundalar. Yoksa işler gittikçe zorlaşır.

Golcü Dzeko, Hatayspor karşısında çok istekliydi. Gerilere gelip, oyun kurgusuna katkı yaptı. İlk golün pasını da verdi. Bu istek ve gayretinden dolayı İsmail Kartal son dakikaya kadar oyunda tuttu.

Yaşının getirdiği olumsuzluklar söz konusu. Yavaş oynuyor. Rakip arkasına atılan topları kovalamıyor. Daha atletik forvetlerle Fenerbahçe beklediğinden fazlasını yapabilir. Tadic, Dzeko, Cengiz üçü de hızlı oyunda yoklar. İsmail Kartal, bu sorunu da görüyordur sanırız.

Şampiyonluk yarışı gittikçe zorlaşıyor. Bundan sonra oynanacak maçlar hata affetmez. Her maç final gibi. Sarı-Lacivertlilerin geniş bir kadrosu var. Her oyuncu oynayacakmış gibi hazır olduğunda, üstelik 5 oyuncu değişikliği düşünüldüğünde büyük bir avantaja sahipler. Takım olmak tek başına ilk 11’de oynayanlarla olmuyor. Kadroda yer alan her oyuncunun kendisini ilk 11’de oynuyor gibi hissetmesi gerekiyor. Bu motivasyonu takıma verecek isim ise İsmail Kartal elbette.