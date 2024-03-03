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        Haberler Gündem Bursa'da kaza yapan otomobillerden biri motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Güncel haberler

        Bursa'da kaza yapan otomobillerden biri motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kazaya karışan 2 otomobilden 1'inin savrularak çarptığı motosikletteki 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de ağır yaralandı. Kazada yaralanmayan otomobil sürücüleri ise gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 02:41 Güncelleme: 03.03.2024 - 03:00
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        Kaza yapan otomobillerden biri motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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        Kaza, saat 23.00 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde meydana geldi.

        Burak A. (35) yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelerek kontrolsüz kavşaktan dönüş yapmak isteyen İzzet Yiğit C. (25) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan Burak A. yönetimindeki otomobil, aynı yöne ilerleyen Abdullah D. (50) yönetimindeki motosiklete çarptı.

        Çarpmanın şiddetiyle devrilerek metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü ile arkasındaki arkadaşı Önder Palabıyık (50) ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Önder Palabıyık doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, Abdullah D.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otomobil sürücüleri Burak A. ve İzzet Yiğit C. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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