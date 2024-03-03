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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da derbi öncesi 'kadro dışı' kararı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da derbi öncesi 'kadro dışı' kararı!

        Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray'da derbi öncesinde flaş bir gelişme yaşandı. Fatih Karagümrük maçının ardından teknik direktör Okan Buruk ile tartışan Sergio Oliveira'nın maç kadrosuna alınmama kararı verildi

        Giriş: 03.03.2024 - 10:20 Güncelleme: 03.03.2024 - 11:13
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        Derbi öncesi 'kadro dışı'
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        Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesinde 'kadro dışı' kararı alındı! Geçen sezon şampiyonlukta büyük payı bulunan ancak bu sezon 11'deki yerini kaybeden Sergio Oliveira ile teknik direktör Okan Buruk arasında ipler gerildi.

        Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda eden sarı-kırmızılılarda Fatih Karagümrük maçına 11'de başlayan Portekizli yıldız etkisiz oynadığı maçta oyundan alınınca bu karara tepki gösterdi.

        MAÇ KADROSUNA ALINMAYACAK

        Müsabakanın ardından da Okan Buruk ile tartışma yaşayan Sergio Oliveira'nın Beşiktaş'la oynanacak derbinin geniş kadrosuna alınmama kararı verildi.

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        Göğüs kaslarındaki yırtık nedeniyle ameliyat olan ve bir süre sahalardan uzak kalan tecrübeli orta saha, sahalara beklenenden erken dönse de süre aldığı dönemde eski performansından uzak bir görüntü vermişti.

        ZAHA'NIN DURUMU DA MAÇ SAATİNDE BELLİ OLACAK

        Son haftalarda performansıyla eleştiri konusu olan ve yedek kulübesinde bekleyen Wilfried Zaha'nın da Beşiktaş maçı kadrosunda olmama ihtimali bir hayli yüksek.

        Son taktik antrenmanını dün gerçekleştiren Galatasaray'da çalışmalar için Florya'ya gelen tecrübeli yıldız, bileğinde ağrı bulunduğunu söyledi.

        Sabah kendini tekrardan test edecek olan Zaha'nın kadroya alınıp alınmayacağı ise maç saatine doğru belli olacak.

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