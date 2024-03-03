Beşiktaş - Galatasaray derbisi muhtemel 11'leri
Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Haftaya lider giren ve maç eksiğiyle ikinci sıraya gerileyen Galatasaray, ezeli rakibini mağlup ederek yenilenen haliyle bu stattaki ilk galibiyetini almak istiyor. Rakibine karşı yedi maçtır evinde yenilmeyen Beşiktaş ise Fernando Santos'la yakaladığı çıkışı sürdürme peşinde. Her iki kulüp de tüm hesaplarını 3 puan üzerine yaparken teknik direktörler de kafalarındaki 11'leri büyük ölçüde netleştirdi. İşte Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11'ler
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Beşiktaş ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide Tüpraş Stadı'nda karşılaşacak. 19.00'da başlayacak kritik müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
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Ligde geride kalan 27 maçlık bölümde 23 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 72 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.
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Beşiktaş ise 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgiyle 46 puan elde etti. Siyah-beyazlılar, 28. hafta öncesinde averajla üçüncü Trabzonspor'un ardında dördüncü sırada yer aldı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Seyrantepe'de yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.
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BEŞİKTAŞ'TA ÜÇ EKSİK, BİR BELİRSİZ
Siyah-beyazlı ekipte 3 futbolcu, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Tayfur Bingöl'ün yanı sıra sarı kart cezalısı Gedson Fernandes ile Bakhtiyor Zaynutdinov kadroda yer almayacak. Salih Uçan'ın durumu ise maç saati belli olacak.
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GALATASARAY'DA ÜÇ EKSİK
Hakim Ziyech'in forma giyemeyeceği sarı-kırmızılı takımda, Serge Aurier'in de derbide forma giymesi beklenmiyor. Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen futbolculardan Ziyech, Dolmabahçe'de sahaya çıkamayacak.
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Yeni transfer Serge Aurier'in de sakatlığı devam ediyor. Bunun dışında Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Fatih Karagümrük maçından sonraki tutum ve davranışlarıyla rahatsızlık yaratan Sergio Oliveira da maç kadrosunda yer almayacak.
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SON ALTI MAÇTA RAKİPLERİNE GEÇİT VERMEDİ
Beşiktaş, tüm kulvarlarda oynadığı son 6 müsabakada mağlup olmadı. Siyah-beyazlılar, ligde ve Türkiye Kupası'nda çıktığı bu karşılaşmalarda 5 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Portekizli teknik adam Fernando Santos yönetiminde ilk derbisine çıkacak Beşiktaş, son 4 resmi maçında ise kalesinde gol görmedi.
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OKAN BURUK'UN DERBİ KARNESİ PEKİYİ!
Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray'ın başında büyük maçlardaki başarılı performansıyla dikkati çekiyor. Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılı ekibin başında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile 10 müsabakaya çıktı. Buruk, bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.
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Okan Buruk yönetimindeki "Cimbom", Beşiktaş derbilerinde 2 galibiyet ve 1 yenilgi gördü. İç sahadaki 2 derbiyi 2-1'lik skorla kazanan Buruk'un öğrencileri, Dolmabahçe'den ise 3-1'lin yenilgiyle ayrıldı.
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CİMBOM'UN DOLMABAHÇE KABUSU!
Galatasaray, yenilenen Tüpraş Stadı açıldığı günden beri galibiyet alamıyor. Geride kalan sezonlarda iki ezeli rakip Tüpraş Stadı’nda 7 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 6’sını Beşiktaş kazanırken, 1 derbi ise beraberlikle sona erdi.
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'Yeni Dolmabahçe'de rakibine büyük üstünlük kuran Beşiktaş, 4 maçta rakibinin gol sevinci yaşamasına izin vermezken her derbide gol atmayı başardı. Siyah-beyazlı ekip, bu süre içinde 14 gol atarken kalesinde 4 gol gördü.
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ICARDI, BEŞİKTAŞ'I BOŞ GEÇMİYOR
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Beşiktaş'a karşı çıktığı tüm maçlarda gol sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılı takımın geçen sezonki şampiyonluğunda en büyük pay sahibi oyunculardan olan Icardi, özellikle şampiyonluk yaşamış takımlarla yapılan maçlardaki golcü kimliğiyle dikkati çekti.
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Arjantinli futbolcu, ligde Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir ile oynanan 13 karşılaşmada 13 kez topu filelere gönderdi. Icardi, forma giydiği 3 Beşiktaş maçında 5, 4 Başakşehir karşılaşmasında 3, 3 Trabzonspor müsabakasında 3, 3 Fenerbahçe derbisinde 2 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi.
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BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'İ
Mert, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Amartey, Muçi, Rashica, Semih, Cenk
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GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Muslera, Kaan, Davinson, Nelsson, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
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