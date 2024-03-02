Ahmet Selim Kul: Doğru ikame bile yetti

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Son 10 maça kazanarak ve derbinin sonucuna göre daha fazlasını da elde etme ihtimaliyle giriyor Fenerbahçe. Öncelikle son haftalara “Kalan tüm maçları kazanırsa şampiyon olur” kozunu elde tutabilmek bir eşiktir. Sarı-Lacivertliler, yangın ve panik yapmaya bayılan taraftarına ve oyun ezberini bozabilecek sakatlıklara rağmen son viraja olabildiğince kendine güvenli ve inanarak girdi.

BECAO DÜŞÜNÜLENDEN DAHA BÜYÜK EKSİKTİ Becao’nun dönüşü, Osayi’nin 11’e girmesiyle Hatayspor karşısında oyun bilinci artmış bir Fenerbahçe gördük. Çünkü Fenerbahçe ve Galatasaray’ın bu sezon bahanelere sığınması kabul edilebilir olmadığı için Becao yokken çok bahsetmesem de Fenerbahçe’de oyuna kattığı sertlik, oyun bilgisi ve takımdaki en iyi stoper olması sebebiyle Becao’nun yokluğu düşünüldüğünden çok daha önemli bir eksikti... REKLAM

FRED’İN İKAMESİ MERT HAKAN’DIR Haftalar önce bu köşede yazdığım fakat neden bu maça kadar uygulanmadığını anlayamadığım Fred’in bu takımdaki en ideal ikamesinin Mert Hakan Yandaş olduğu fikrinin doğru olduğunu gördüğümüz bir 90 dakika izledik... Fenerbahçe taraftarı elbet oyuncularını kamuoyuna yem etmeye çalışmak yerine oyuncu kazanmaya çalışmanın ne kadar faydalı olacağı konusunda bilmem kaç milyonuncu dersi almamıştır yine ama olsun... Sarı-lacivertliler maç boyunca defansif anlamda zaman zaman tedirgin olsa da oyunun akışkanlığında neredeyse bir saniye bile tıkanmadı. Fred’in doğru ikamesi Syzmanski’nin de performansına direkt etki etti. Cömertçe golleri harcamasını ise bana Fenerbahçeli taraftarların sorduğu tüm “Syzmanski’ye ne oldu” sorularına “Fred’in sahaya döndüğü ilk maç golünü atar” cevabını vermemden dolayı beni haklı çıkarmaya çalışmasına yordum. Şaka bir yana ikamesi bile Polonyalı’nın kıpırdamasına sebep oldu.

Maçın şifresi bana göre buydu... Fenerbahçe Fred’in yokluğunda ilk başlarda Mert Hakan kaynaklı ama sonrasında İsmail hocaya yazacağım sebeplerle doğru ikameyi asla kullanmadı. Fred’in dönüşü Fenerbahçe’nin hızlı vites yükseltmesini sağlayacaktır. Ve bu maçla Fred sakatlanırsa ne yaparız paniğinin de boyutu azalmıştır. Dzeko ve Tadic’in tecrübelerine kalitelerini eklemeleriyle, Ferdi’nin bir klasiğe dönen 10 numaramsı sol bek performansıyla, Osayi’nin ekstra katkılarıyla derbiyi çok rahat izleyecek Fenerbahçe.

TARAFTAR DA TOPA GİRMEYE BAŞLADI Son olarak bir paragraf da taraftarlara açmak gerekiyor. Tekrar etmek istemediğim eleştiriler bir yana aklı selim insanlar taşın altına daha fazla elini koymaya başladı. Her maçta organizasyonlar, takımı itmeye yönelik hamleler, doğru çağrılar derken taraftar da yavaş yavaş oyuna girmeye başladı. Adana ve Mersin’deki muhteşem karşılamanın da futbolcuları olumlu etkilediğini biliyorum. Geçen maç niyet gösterilen “Kadıköy’ü de oyuna sokalım” adımları sıklaşır ve daha fazla karşılık bulursa Fenerbahçe şampiyonluk hayaline düşündüğünden daha fazla yaklaşır