"ÇOK İYİ DERS ÇALIŞMALI"

ÖMER ÜRÜNDÜL: "İsmail Kartal'ın Konferans Ligi maçı için çok iyi ders çalışması lazım. İleri uç ve Szymanski'deki düşüş devam ediyor. Sonradan giren Fred hiç hazır değil. Bu da günümüz futbolunda çok büyük bir sıkıntı. Union Saint Gilloise çok tempolu ve çok organize bir takım. Çok tehlikeli bir maç benden uyarması. Cengiz Ünder, att-ı ğı golden sonra tribünlere bir hareket yaptı. 'Bakın beni eleştiriyorsunuz, işte görün' dedi. Ama Cengiz gerçeği görmeli. Kondisyon açısından çok yetersiz. Birinci golü arka direkten Cengiz'in atması gerekirdi. Cengiz oraya gelene kadar arkasından uzun mesafeden gelen Osayi attı." (Sabah)