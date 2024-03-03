Michael Jackson, vefatından sonra da milyon dolarlar kazandırıyor
Barış Manço, Müslüm Gürses, Neşet Ertaş, Bergen, Ahmet Kaya, Barış Akarsu, Cem Karaca ve Zeki Müren hayata veda etse de varislerine, maddi ve manevi kazanımlar sunmaya devam ediyor. Adı geçen şarkıcıların, hayattan ayrıldıktan sonra da toplum üzerindeki etkileri ve zamansız oldukları biyografik filmleriyle gözler önüne seriliyor. Zamansız olduklarının bir diğer göstergesi ise şarkılarının yüksek dinlenme oranları
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Aramızdan ayrılmış olsalar da hayatta yaptıklarından, insanlar üzerinde bıraktıkları etkilerden dolayı vefatlarının üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen kıymet görmeye devam ediyorlar.
Miraslarının ne ölçüde kıymetli olduğu, biyografik filmlerinin çekilmesi ve şarkılarının yüksek dinlenme sayılarıyla gözler önüne seriliyor.
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Müslüm Gürses, Bergen, Cem Karaca, Neşet Ertaş ve Ahmet Kaya'nın biyografik filmleri çekildi.
Neşet Ertaş'ın biyografik filmi; 'Garip Bülbül Neşet Ertaş', varislerinin mahremiyet hakkını kullanması sonucu mahkeme kararıyla gösterime çıkarılmadı.
Cem Karaca'nın biyografik filmi; "Cem Karaca'nın Gözyaşları" ise son eşi İlkim Karaca'nın itirazı üzerine üçüncü haftasında gösterimden kaldırıldı.
Zeki Müren'in biyografik filmi; yapımcısının konjonktürel olarak zamanlamayla ilgili soru işaretleri olduğu gerekçesiyle rafa kaldırıldı.
Barış Manço ve Ferdi Özbeğen'in biyografik filmlerinin senaryo çalışmaları ise devam ediyor.
Yabancı şarkıcılarda ise; Michael Jackson'ın hayatını konu alan filmin çekimleri devam ediyor. 'Michael' adını taşıyan filmde Michael Jackson'ı yeğeni Jaafar Jackson canlandırıyor.
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Zamansız şarkıcıların varislerinin manevi kazancı elbette bir hayli yüksek. Bir de maddi kazançları söz konusu.
Merhum şarkıcılar, varislerine başta telif haklarından olmak üzere bir hayli kazanç sağlıyor. Ne yazık ki ülkemizde, merhum şarkıcıların telif gelirinin ne kadar olduğu açıklanmıyor.
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ABD'de ise merhum şarkıcıların telif kazançları biliniyor. Bu konuda liste başı olan şarkıcı Michael Jackson...
20'nci yüzyılın en ikonik kişilerinden biri olan Michael Jackson, varislerine telif hakları başta olmak üzere 2023'te tam 115 milyon dolar kazandırdı.
Türkiye'de merhum şarkıcıların varislerine na kadar kazandırdığını bilmiyor olsak da şarkılarının dinlenme sayıları bu konuda bir fikir verebilir.
Aşağıdaki listede adı geçen merhum şarkıcıların en çok şarkı dinlenen iki platform olan YouTube ve Spotify'daki dinlenme sayılarını göreceksiniz.
Söz konusu listede; en çok dinlenen 10'ar şarkıları bulunuyor. Elbette, platformlarda daha çok şarkıları yer alıyor. Ayrıca başka platformlarda da şarkıları yayınlanıyor.
İlk 10'daki şarkıların dinlenme sayıları bile, merhum şarkıcıların maddi - manevi miraslarının büyüklüğü hakkında fikir veriyor.
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Biyografik filmler şöyle;
• Müslüm (Ekim 2018)
İzleyici Sayısı… 6.480.563
Hasılat... 84.601.438 TL
Dolar kurundan günümüzde; 437.107.429 TL
• İki Gözüm Ahmet (Kasım 2020)
İzleyici Sayısı… 63.230 (Sinemalarda kısıtlama olduğu pandemide gösterime girdi.)
Hasılat... 1.283.137 TL
Dolar kurundan günümüzde; 5.099.647 TL
• Bergen (Mart 2022)
İzleyici Sayısı... 5.484.798
Hasılat... 160.057.802 TL
Dolar kurundan günümüzde; 339.848.757 TL
• Barış Akarsu Merhaba (Kasım 2022)
İzleyici Sayısı… 367.006
Hasılat... 19.775.689 TL
Dolar kurundan günümüzde; 32.959.481 TL
• Cem Karaca’nın Gözyaşları (Ocak 2024)
İzleyici Sayısı… 220.938 (3’ncü hafta sonunda mahkeme kararıyla gösterimden kaldırıldı)
Hasılat... 29.515.788 TL
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AHMET KAYA (1957 - 2000)
YOUTUBE
• Kum Gibi… 187.719.494
• Duydum ki Bensiz Yaralı Gibisin… 175.524.555
• Nereden Bileceksiniz… 123.501.969
• Ağladıkça… 60.512.566
• Arka Mahalle… 54.505.020
• Hani Benim Gençliğim… 38.031.086
• Herkes Kendi İşine… 37.831.091
• Söyle… 35.648.897
• Doruklara Sevdalandım… 10.926.437
• Şiire Gazele… 8.351.394
TOPLAM... 732.552.509
SPOTIFY
• Kum Gibi… 53.657.855
• Kendine İyi Bak… 46.903.791
• Nereden Bileceksiniz… 46.220.952
• Söyle… 38.366.923
• Hani Benim Gençliğim… 35.508.152
• Doruklara Sevdalandım… 29.423.294
• Hep Sonradan… 26.725.310
• Şiire Gazele… 24.358.796
• İçimde Ölen Biri… 21.522.915
TOPLAM... 338.187.432
GENEL TOPLAM... 1.070.739.941
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MÜSLÜM GÜRSES (1953 - 2013)
YOUTUBE
• Seni Yazdım… 184.109.689
• Unutamadım… 138.667.868
• Yıllar Utansın… 106.952.612
• Nilüfer… 38.769.037
• Tutamıyorum Zamanı… 35.871.617
• Affet… 28.067.175
• Hangimiz Sevmedik… 17.979.811
• Kısmetim Kapanmış… 12.511.929
• Biz Babadan Böyle Gördük… 6.506.088
• Adını Sen Koy… 2.395.030
TOPLAM... 571.830.856
SPOTIFY
• Nilüfer… 94.199.647
• Affet… 79.151.462
• Seni Yazdım… 65.448.055
• Unutamadım - Kaç Kadeh Kırıldı… 58.216.365
• Tutamıyorum Zamanı… 51.677.158
• Sigara… 41.422.820
• Bir Ömür Yetmez... 36.762.367
• Gel Bahtımın Kar Beyazı… 29.478.362
• Sende Kalmış… 11.826.679
• Biz Babadan Böyle Gördük… 3.306.173
TOPLAM... 471.489.088
GENEL TOPLAM... 1.043.319.944
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BARIŞ MANÇO (1943 - 1999)
YOUTUBE
• Arkadaşım Eşşek… 151.913.094
• Gül Pembe… 58.182.691
• Domates Biber Patlıcan… 25.927.827
• Dönence… 16.225.595
• Müsaadenizle Çocuklar… 5.574.474
• Alla Beni Pulla Beni… 3.360.661
• Sarı Çizmeli Mehmet Ağa… 3.356.639
• Can Bedenden Çıkmayınca… 1.851.996
• Eğri Eğri Doğru Doğru… 1.907.074
• Nane Limon Kabuğu… 1.096.923
TOPLAM... 269.396.974
SPOTIFY
• Alla Beni Pulla Beni… 28.610.554
• Gül Pembe… 23.897.503
• Arkadaşım Eşşek… 23.723.767
• Bal Böceği… 21.468.699
• Kara Sevda… 21.463.095
• Anlıyorsun Değil Mi?... 20.751.648
• Aynalı Kemer… 16.904.014
• Can Bedenden Çıkmayınca… 14.710.608
• Sarı Çizmeli Mehmet Ağa… 10.491.484
• Gibi Gibi… 8.538.408
TOPLAM... 190.559.780
GENEL TOPLAM... 459.956.754
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BERGEN (1959 - 1989)
YOUTUBE
Elimde Fotoğrafın… 96.621.601
Sen Affetsen… 54.381.245
Seni Kalbimden Kovdum… 44.869.293
Kullar Affetmez… 25.532.353
Benim İçin Üzülme… 23.434.178
İnsan Dertli Olunca… 18.959.809
Garibin Çilesi Mezarda Biter… 3.878.572
Bergen Sev Yeter… 1.148.741
Sen Affetsen (Extended)… 979.631
Benim İçin Üzülme (Klip Versiyon)… 132.947
TOPLAM… 269.938.370
SPOTIFY
Sen Affetsen… 56.301.696
Elimde Fotoğrafın… 28.452.810
Benim İçin Üzülme… 26.786.745
İnsan Dertli Olunca… 23.652.567
Seni Kalbimden Kovdum… 18.692.582
Kullar Affetmez… 6.108.984
Zaman Geldi… 5.806.673
Bana Neler Vadettin… 4.855.920
Acıların Kadını… 3.731.894
Eller Aldı… 2.858.748
TOPLAM… 177.248.619
GENEL TOPLAM... 447.187.124
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CEM KARACA (1945 - 2004)
YOUTUBE
• Bu Son Olsun... 39.999.608
• İşte Geldik Gidiyoruz… 15.622.784
• Islak Islak… 15.615.027
• Ceviz Ağacı… 14.822.300
• Bindik Bir Alamete Gideyoz Kıyamete… 13.092.369
• Kerkük Zindanı… 12.823.741
• Resimdeki Gözyaşları… 11.237.501
• Deniz Üstü Köpürür… 1.396.276
• Namus Belası… 307.008
• Tamirci Çırağı… 264.548
TOPLAM... 125.181.162
SPOTIFY
• Bu Son Olsun… 69.280.523
• Deniz Üstü Köpürür… 36.226.764
• Tamirci Çırağı… 32.589.427
• Ceviz Ağacı… 22.205.923
• Çok Yorgunum… 21.706.851
• Islak Islak… 20.104.386
• Resimdeki Gözyaşları… 19.619.494
• Sen de Alıp Başını Gitme… 16.262.170
• Namus Belası… 13.545.533
• Kerkük Zindanı… 12.706.851
TOPLAM... 264.247.922
GENEL TOPLAM... 389.429.084
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NEŞET ERTAŞ (1938 - 2012)
YOUTUBE
• Yolcu… 31.450.241
• Sen Benimsin, Ben Seninim… 31.272.628
• Tatlı Dile Güler Yüze… 26.127.721
• Ahirim Sensin… 25.941.935
• Gönül Dağı… 19.740.311
• Yalan Dünya… 15.461.449
• Kaşlarının Arasına… 12.473.084
• Yazımı Kışa Çevirdin… 10.407.603
• Yar İmiş Meğer… 9.483.704
• Sanki Sam Yelisin Estin Bağıma… 2.984.366
TOPLAM... 185.343.042
SPOTIFY
• Yolcu… 29.800.205
• Yalan Dünya… 28.583.378
• Gönül Dağı… 27.736.777
• Neredesin Sen… 26.349.519
• Sen Benimsin, Ben Senin… 10.876.705
• Ahirim Sensin… 10.345.056
• Yazımı Kışa Çevirdin… 8.994.715
• Kendim Ettim Kendim Buldum… 6.590.969
• Yar İmiş Meğer… 5.911.806
• Kaşlarının Arasına… 5.523.967
TOPLAM... 160.713.097
GENEL TOPLAM... 346.056.139
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BARIŞ AKARSU (1979 - 2007)
YOUTUBE
• Islak Islak… 64.768.380
• Bir Sevmek Bin Defa Ölmek Demekmiş… 42.493.678
• Rüzgâr… 12.937.304
• Gözlerin (Yalancı Yarim)… 11.187.942
• Vurdum En Dibe Kadar… 8.332.529
• Kimdir O… 6.997.437
• Gel Gör Beni Aşk Neyledi… 4.892.370
• Mavi… 3.348.014
• Her Şeyi Yak… 3.133.660
• Kerkük Zindanı… 11.238
TOPLAM... 158.102.552
SPOTIFY
• Islak Islak… 36.917.078
• Bir Sevmek Bin Defa Ölmek Demekmiş… 36.101.921
• Gözlerin (Yalancı Yarim)… 20.133.811
• Rüzgâr… 16.633.244
• Kimdir O… 14.418.550
• Gel Gör Beni Aşk Neyledi… 10.891.054
• Her Şeyi Yak… 6.539.497
• Sevdim Seni Bir Kere… 5.507.015
• Unutamadım… 4.997.481
• Mavi… 4.115.007
TOPLAM... 156.254.658
GENEL TOPLAM... 314.357.210
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ZEKİ MÜREN (1931 - 1996)
YOUTUBE
• Gözlerin Doğuyor Gecelerime… 44.379.282
• Seni Sordum Yıldızlara… 18.170.574
• Elbet Bir Gün Buluşacağız… 12.918.578
• Sorma… 12.814.928
• Ben Zeki Müren… 3.795.681
• Gitme Sana Muhtacım… 1.164.981
• Şimdi Uzaklardasın… 815.976
• Ne Çıkar Bahtımızda Ayrılık… 622.201
• Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun… 461.516
• Akşam Olur Gizli Gizli… 366.807
TOPLAM… 95.510.524
SPOTIFY
• Gitme Sana Muhtacım… 19.326.661
• Elbet Bir Gün Buluşacağız… 19.098.986
• Şimdi Uzaklardasın… 14.256.413
• Gözlerin Doğuyor Gecelerime… 13.326.661
• Sorma Ne Haldeyim… 8.912.627
• Bir İhtimal Daha Var… 7.351.149
• Seni Sordum Yıldızlara… 6.374.557
• İnleyen Nağmeler Ruhumu Sardı… 4.277.985
• Sevemez Kimse Seni… 3.356.600
• Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun… 461.516
TOPLAM… 96.743.155
GENEL TOPLAM… 192.253.679
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FERDİ ÖZBEĞEN (1941 - 2013)
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• Dilek Taşı... 7.476.223
• İşte Bu Bizim Hikâyemiz... 7.414.944
• Büklüm Büklüm... 7.001.073
• Bir Gülü Sevdim... 6.030.821
• Ağla Halime... 4.567.864
• Sevda... 3.571.201
• Gündüzüm Seninle... 3.553.775
• Başkası mı Var... 937.241
• Dönsen Bile... 461.514
• Yok Yok Yalan Deme... 71.608
TOPLAM... 41.085.724
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• Gündüzüm Seninle... 18.459.701
• Büklüm Büklüm... 10.739.179
• Dilek Taşı... 9.327.875
• Ağla Halime... 5.898.326
• O Günler... 5.402.505
• Bir Gülü Sevdim... 5.069.227
• Gülmek İçin Yaratılmış... 4.548.657
• Başkası mı Var... 3.708.904
• Yok Yok Yalan Deme... 3.544.293
• Dönsen Bile... 2.334.430
TOPLAM... 69.033.097
GENEL TOPLAM... 110.118.821
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MICHAEL JACKSON (1958 - 2009)
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• Billie Jean… 1.551.789.270
• Beat It… 1.030.911.855
• Remember the Time… 548.688.818
• The Way You Make Me Feel… 465.219.631
• Black or White - Extended Version… 464.533.784
• Earth Song… 423.220.748
• Don't Stop 'Til You Get Enough… 389.456.018
• You Are Not Alone - Radio Edit… 358.415.068
• Rock With You… 352.224.744
• Bad… 12.681.083
TOPLAM... 5.597.141.019
SPOTIFY
• Billie Jean… 1.640.995.864
• Beat It… 1.054.858.356
• Smooth Criminal… 670.829.582
• Thriller… 572.138.225
• Don't Stop 'Til You Get Enough… 470.364.069
• Rock With You… 458.889.584
• The Way You Make Me Feel… 431.783.215
• P.Y.T... 385.108.598
• Remember the Time… 291.968.899
• Chicago… 230.453.600
TOPLAM... 6.207.389.992
GENEL TOPLAM... 11.804.531.011
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