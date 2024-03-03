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        Haberler Müzik Barış Manço, Müslüm Gürses, Bergen... Vefatından sonra da kazandıran şarkıcılar - Magazin haberleri

        Michael Jackson, vefatından sonra da milyon dolarlar kazandırıyor

        Barış Manço, Müslüm Gürses, Neşet Ertaş, Bergen, Ahmet Kaya, Barış Akarsu, Cem Karaca ve Zeki Müren hayata veda etse de varislerine, maddi ve manevi kazanımlar sunmaya devam ediyor. Adı geçen şarkıcıların, hayattan ayrıldıktan sonra da toplum üzerindeki etkileri ve zamansız oldukları biyografik filmleriyle gözler önüne seriliyor. Zamansız olduklarının bir diğer göstergesi ise şarkılarının yüksek dinlenme oranları

        Giriş: 03.03.2024 - 00:00 Güncelleme: 03.03.2024 - 00:10
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        • 1

          Aramızdan ayrılmış olsalar da hayatta yaptıklarından, insanlar üzerinde bıraktıkları etkilerden dolayı vefatlarının üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen kıymet görmeye devam ediyorlar.

          Miraslarının ne ölçüde kıymetli olduğu, biyografik filmlerinin çekilmesi ve şarkılarının yüksek dinlenme sayılarıyla gözler önüne seriliyor.

        • 2

          Müslüm Gürses, Bergen, Cem Karaca, Neşet Ertaş ve Ahmet Kaya'nın biyografik filmleri çekildi.

          Neşet Ertaş'ın biyografik filmi; 'Garip Bülbül Neşet Ertaş', varislerinin mahremiyet hakkını kullanması sonucu mahkeme kararıyla gösterime çıkarılmadı.

          Cem Karaca'nın biyografik filmi; "Cem Karaca'nın Gözyaşları" ise son eşi İlkim Karaca'nın itirazı üzerine üçüncü haftasında gösterimden kaldırıldı.

          Zeki Müren'in biyografik filmi; yapımcısının konjonktürel olarak zamanlamayla ilgili soru işaretleri olduğu gerekçesiyle rafa kaldırıldı.

          Barış Manço ve Ferdi Özbeğen'in biyografik filmlerinin senaryo çalışmaları ise devam ediyor.

          Yabancı şarkıcılarda ise; Michael Jackson'ın hayatını konu alan filmin çekimleri devam ediyor. 'Michael' adını taşıyan filmde Michael Jackson'ı yeğeni Jaafar Jackson canlandırıyor.

        • 3

          Zamansız şarkıcıların varislerinin manevi kazancı elbette bir hayli yüksek. Bir de maddi kazançları söz konusu.
          Merhum şarkıcılar, varislerine başta telif haklarından olmak üzere bir hayli kazanç sağlıyor. Ne yazık ki ülkemizde, merhum şarkıcıların telif gelirinin ne kadar olduğu açıklanmıyor.

        • 4

          ABD'de ise merhum şarkıcıların telif kazançları biliniyor. Bu konuda liste başı olan şarkıcı Michael Jackson...
          20'nci yüzyılın en ikonik kişilerinden biri olan Michael Jackson, varislerine telif hakları başta olmak üzere 2023'te tam 115 milyon dolar kazandırdı.

          Türkiye'de merhum şarkıcıların varislerine na kadar kazandırdığını bilmiyor olsak da şarkılarının dinlenme sayıları bu konuda bir fikir verebilir.
          Aşağıdaki listede adı geçen merhum şarkıcıların en çok şarkı dinlenen iki platform olan YouTube ve Spotify'daki dinlenme sayılarını göreceksiniz.
          Söz konusu listede; en çok dinlenen 10'ar şarkıları bulunuyor. Elbette, platformlarda daha çok şarkıları yer alıyor. Ayrıca başka platformlarda da şarkıları yayınlanıyor.
          İlk 10'daki şarkıların dinlenme sayıları bile, merhum şarkıcıların maddi - manevi miraslarının büyüklüğü hakkında fikir veriyor.

        • 5

          Biyografik filmler şöyle;

          • Müslüm (Ekim 2018)
          İzleyici Sayısı… 6.480.563
          Hasılat... 84.601.438 TL
          Dolar kurundan günümüzde; 437.107.429 TL

          • İki Gözüm Ahmet (Kasım 2020)
          İzleyici Sayısı… 63.230 (Sinemalarda kısıtlama olduğu pandemide gösterime girdi.)
          Hasılat... 1.283.137 TL
          Dolar kurundan günümüzde; 5.099.647 TL

          • Bergen (Mart 2022)
          İzleyici Sayısı... 5.484.798
          Hasılat... 160.057.802 TL
          Dolar kurundan günümüzde; 339.848.757 TL

          • Barış Akarsu Merhaba (Kasım 2022)
          İzleyici Sayısı… 367.006
          Hasılat... 19.775.689 TL
          Dolar kurundan günümüzde; 32.959.481 TL

          • Cem Karaca’nın Gözyaşları (Ocak 2024)
          İzleyici Sayısı… 220.938 (3’ncü hafta sonunda mahkeme kararıyla gösterimden kaldırıldı)
          Hasılat... 29.515.788 TL

        • 6

          AHMET KAYA (1957 - 2000)

          YOUTUBE
          • Kum Gibi… 187.719.494
          • Duydum ki Bensiz Yaralı Gibisin… 175.524.555
          • Nereden Bileceksiniz… 123.501.969
          • Ağladıkça… 60.512.566
          • Arka Mahalle… 54.505.020
          • Hani Benim Gençliğim… 38.031.086
          • Herkes Kendi İşine… 37.831.091
          • Söyle… 35.648.897
          • Doruklara Sevdalandım… 10.926.437
          • Şiire Gazele… 8.351.394
          TOPLAM... 732.552.509

          SPOTIFY
          • Kum Gibi… 53.657.855
          • Kendine İyi Bak… 46.903.791
          • Nereden Bileceksiniz… 46.220.952
          • Söyle… 38.366.923
          • Hani Benim Gençliğim… 35.508.152
          • Doruklara Sevdalandım… 29.423.294
          • Hep Sonradan… 26.725.310
          • Şiire Gazele… 24.358.796
          • İçimde Ölen Biri… 21.522.915
          TOPLAM... 338.187.432

          GENEL TOPLAM... 1.070.739.941

        • 7

          MÜSLÜM GÜRSES (1953 - 2013)

          YOUTUBE
          • Seni Yazdım… 184.109.689
          • Unutamadım… 138.667.868
          • Yıllar Utansın… 106.952.612
          • Nilüfer… 38.769.037
          • Tutamıyorum Zamanı… 35.871.617
          • Affet… 28.067.175
          • Hangimiz Sevmedik… 17.979.811
          • Kısmetim Kapanmış… 12.511.929
          • Biz Babadan Böyle Gördük… 6.506.088
          • Adını Sen Koy… 2.395.030
          TOPLAM... 571.830.856

          SPOTIFY
          • Nilüfer… 94.199.647
          • Affet… 79.151.462
          • Seni Yazdım… 65.448.055
          • Unutamadım - Kaç Kadeh Kırıldı… 58.216.365
          • Tutamıyorum Zamanı… 51.677.158
          • Sigara… 41.422.820
          • Bir Ömür Yetmez... 36.762.367
          • Gel Bahtımın Kar Beyazı… 29.478.362
          • Sende Kalmış… 11.826.679
          • Biz Babadan Böyle Gördük… 3.306.173
          TOPLAM... 471.489.088

          GENEL TOPLAM... 1.043.319.944

        • 8

          BARIŞ MANÇO (1943 - 1999)

          YOUTUBE
          • Arkadaşım Eşşek… 151.913.094
          • Gül Pembe… 58.182.691
          • Domates Biber Patlıcan 25.927.827
          • Dönence… 16.225.595
          • Müsaadenizle Çocuklar… 5.574.474
          • Alla Beni Pulla Beni… 3.360.661
          • Sarı Çizmeli Mehmet Ağa… 3.356.639
          • Can Bedenden Çıkmayınca… 1.851.996
          • Eğri Eğri Doğru Doğru… 1.907.074
          • Nane Limon Kabuğu… 1.096.923
          TOPLAM... 269.396.974

          SPOTIFY
          • Alla Beni Pulla Beni… 28.610.554
          • Gül Pembe… 23.897.503
          • Arkadaşım Eşşek… 23.723.767
          • Bal Böceği… 21.468.699
          • Kara Sevda… 21.463.095
          • Anlıyorsun Değil Mi?... 20.751.648
          • Aynalı Kemer… 16.904.014
          • Can Bedenden Çıkmayınca… 14.710.608
          • Sarı Çizmeli Mehmet Ağa… 10.491.484
          • Gibi Gibi… 8.538.408
          TOPLAM... 190.559.780

          GENEL TOPLAM... 459.956.754

        • 9

          BERGEN (1959 - 1989)

          YOUTUBE
          Elimde Fotoğrafın… 96.621.601
          Sen Affetsen… 54.381.245
          Seni Kalbimden Kovdum… 44.869.293
          Kullar Affetmez… 25.532.353
          Benim İçin Üzülme… 23.434.178
          İnsan Dertli Olunca… 18.959.809
          Garibin Çilesi Mezarda Biter… 3.878.572
          Bergen Sev Yeter… 1.148.741
          Sen Affetsen (Extended)… 979.631
          Benim İçin Üzülme (Klip Versiyon)… 132.947
          TOPLAM… 269.938.370

          SPOTIFY
          Sen Affetsen… 56.301.696
          Elimde Fotoğrafın… 28.452.810
          Benim İçin Üzülme… 26.786.745
          İnsan Dertli Olunca… 23.652.567
          Seni Kalbimden Kovdum… 18.692.582
          Kullar Affetmez… 6.108.984
          Zaman Geldi… 5.806.673
          Bana Neler Vadettin… 4.855.920
          Acıların Kadını… 3.731.894
          Eller Aldı… 2.858.748
          TOPLAM… 177.248.619

          GENEL TOPLAM... 447.187.124

        • 10

          CEM KARACA (1945 - 2004)

          YOUTUBE
          • Bu Son Olsun... 39.999.608
          • İşte Geldik Gidiyoruz… 15.622.784
          • Islak Islak… 15.615.027
          • Ceviz Ağacı… 14.822.300
          • Bindik Bir Alamete Gideyoz Kıyamete… 13.092.369
          • Kerkük Zindanı… 12.823.741
          • Resimdeki Gözyaşları… 11.237.501
          • Deniz Üstü Köpürür… 1.396.276
          • Namus Belası… 307.008
          • Tamirci Çırağı… 264.548
          TOPLAM... 125.181.162

          SPOTIFY
          • Bu Son Olsun 69.280.523
          • Deniz Üstü Köpürür… 36.226.764
          • Tamirci Çırağı… 32.589.427
          • Ceviz Ağacı… 22.205.923
          • Çok Yorgunum… 21.706.851
          • Islak Islak… 20.104.386
          • Resimdeki Gözyaşları… 19.619.494
          • Sen de Alıp Başını Gitme… 16.262.170
          • Namus Belası… 13.545.533
          • Kerkük Zindanı… 12.706.851
          TOPLAM... 264.247.922

          GENEL TOPLAM... 389.429.084

        • 11

          NEŞET ERTAŞ (1938 - 2012)

          YOUTUBE
          • Yolcu… 31.450.241
          • Sen Benimsin, Ben Seninim… 31.272.628
          • Tatlı Dile Güler Yüze… 26.127.721
          • Ahirim Sensin… 25.941.935
          • Gönül Dağı… 19.740.311
          • Yalan Dünya… 15.461.449
          • Kaşlarının Arasına… 12.473.084
          • Yazımı Kışa Çevirdin… 10.407.603
          • Yar İmiş Meğer… 9.483.704
          • Sanki Sam Yelisin Estin Bağıma… 2.984.366
          TOPLAM... 185.343.042

          SPOTIFY
          • Yolcu… 29.800.205
          • Yalan Dünya… 28.583.378
          • Gönül Dağı… 27.736.777
          • Neredesin Sen… 26.349.519
          • Sen Benimsin, Ben Senin… 10.876.705
          • Ahirim Sensin… 10.345.056
          • Yazımı Kışa Çevirdin… 8.994.715
          • Kendim Ettim Kendim Buldum… 6.590.969
          • Yar İmiş Meğer… 5.911.806
          • Kaşlarının Arasına… 5.523.967
          TOPLAM... 160.713.097

          GENEL TOPLAM... 346.056.139

        • 12

          BARIŞ AKARSU (1979 - 2007)

          YOUTUBE
          • Islak Islak… 64.768.380
          • Bir Sevmek Bin Defa Ölmek Demekmiş… 42.493.678
          • Rüzgâr… 12.937.304
          • Gözlerin (Yalancı Yarim)… 11.187.942
          • Vurdum En Dibe Kadar… 8.332.529
          • Kimdir O… 6.997.437
          • Gel Gör Beni Aşk Neyledi… 4.892.370
          • Mavi… 3.348.014
          • Her Şeyi Yak… 3.133.660
          • Kerkük Zindanı… 11.238
          TOPLAM... 158.102.552

          SPOTIFY
          • Islak Islak… 36.917.078
          • Bir Sevmek Bin Defa Ölmek Demekmiş… 36.101.921
          • Gözlerin (Yalancı Yarim)… 20.133.811
          • Rüzgâr… 16.633.244
          • Kimdir O… 14.418.550
          • Gel Gör Beni Aşk Neyledi… 10.891.054
          • Her Şeyi Yak… 6.539.497
          • Sevdim Seni Bir Kere… 5.507.015
          • Unutamadım… 4.997.481
          • Mavi… 4.115.007
          TOPLAM... 156.254.658

          GENEL TOPLAM... 314.357.210

        • 13

          ZEKİ MÜREN (1931 - 1996)

          YOUTUBE
          Gözlerin Doğuyor Gecelerime… 44.379.282
          Seni Sordum Yıldızlara… 18.170.574
          Elbet Bir Gün Buluşacağız… 12.918.578
          Sorma… 12.814.928
          Ben Zeki Müren… 3.795.681
          Gitme Sana Muhtacım… 1.164.981
          Şimdi Uzaklardasın… 815.976
          Ne Çıkar Bahtımızda Ayrılık… 622.201
          Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun… 461.516
          Akşam Olur Gizli Gizli… 366.807
          TOPLAM… 95.510.524

          SPOTIFY
          Gitme Sana Muhtacım… 19.326.661
          Elbet Bir Gün Buluşacağız… 19.098.986
          Şimdi Uzaklardasın… 14.256.413
          Gözlerin Doğuyor Gecelerime… 13.326.661
          Sorma Ne Haldeyim… 8.912.627
          Bir İhtimal Daha Var… 7.351.149
          Seni Sordum Yıldızlara… 6.374.557
          İnleyen Nağmeler Ruhumu Sardı… 4.277.985
          Sevemez Kimse Seni… 3.356.600
          Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun… 461.516
          TOPLAM… 96.743.155

          GENEL TOPLAM… 192.253.679

        • 14

          FERDİ ÖZBEĞEN (1941 - 2013)

          YOUTUBE
          • Dilek Taşı... 7.476.223
          • İşte Bu Bizim Hikâyemiz... 7.414.944
          • Büklüm Büklüm... 7.001.073
          • Bir Gülü Sevdim... 6.030.821
          • Ağla Halime... 4.567.864
          • Sevda... 3.571.201
          • Gündüzüm Seninle... 3.553.775
          • Başkası mı Var... 937.241
          • Dönsen Bile... 461.514
          • Yok Yok Yalan Deme... 71.608
          TOPLAM... 41.085.724

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          MICHAEL JACKSON (1958 - 2009)

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