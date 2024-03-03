ABD'de ise merhum şarkıcıların telif kazançları biliniyor. Bu konuda liste başı olan şarkıcı Michael Jackson...

20'nci yüzyılın en ikonik kişilerinden biri olan Michael Jackson, varislerine telif hakları başta olmak üzere 2023'te tam 115 milyon dolar kazandırdı.

Türkiye'de merhum şarkıcıların varislerine na kadar kazandırdığını bilmiyor olsak da şarkılarının dinlenme sayıları bu konuda bir fikir verebilir.

Aşağıdaki listede adı geçen merhum şarkıcıların en çok şarkı dinlenen iki platform olan YouTube ve Spotify'daki dinlenme sayılarını göreceksiniz.

Söz konusu listede; en çok dinlenen 10'ar şarkıları bulunuyor. Elbette, platformlarda daha çok şarkıları yer alıyor. Ayrıca başka platformlarda da şarkıları yayınlanıyor.

İlk 10'daki şarkıların dinlenme sayıları bile, merhum şarkıcıların maddi - manevi miraslarının büyüklüğü hakkında fikir veriyor.