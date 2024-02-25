Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Türk kadın oyuncular 3 cm uzadı. Hangi oyuncunun boyu kaç cm? - Magazin haberleri

        Türk kadın oyuncular 3 cm uzadı

        Türkiye'de boy ortalamaları, son 50 yılda uzadı. Peki oyuncularda durum nasıl? Kadın oyuncuların boyları uzarken, erkek oyuncuların boyları aynı kaldı. Türk kadın oyuncular, yabancı meslektaşlarından daha uzun

        Giriş: 25.02.2024 - 00:00 Güncelleme: 25.02.2024 - 00:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          'Düğüm'ün başrol oyuncuları; Serkan Altunorak, Bergüzar Korel ve Caner Cindoruk

          Son zamanlarda röportaj yaptığım kadın oyuncularla çektirdiğim fotoğraflarda dikkatimi çeken unsur, onların yanında bir hayli kısa kalmam oldu. Kendime şu soruyu sordum; "Kadın oyuncuların boyları mı uzadı yoksa ardı ardına uzun boylu kadın oyuncularla röportajlar denk mi geldi?"

          Bunun cevabını öğrenmenin en iyi yolu kadın oyuncuların boy ortalamalarını bulmaktı. 50 yaş altı ila 50 yaş üstü kadın oyuncuların boy ortalamalarını çıkarmamla Türkiye'de kadın oyuncuların boy ortalamalarının son yarım yüzyılda ne kadar değişime uğradığı gözler önüne serildi.

        • 2

          Ondan önce ülke genelinin boy ortalamalarına bakmak lâzım...
          TÜİK'in 2022 raporuna göre; Türkiye'de kadınların boy ortalaması 161 cm, erkeklerin ise 176 cm...
          Türkiye; boy ortamalarının uzunluğuna göre; 199 ülke arasında 54'üncü sırada yer aldı.

          1970'te yapılan bir araştırmaya göre ise, Türkiye'de kadınların boy ortalaması; 160 cm, erkeklerin ise 173 cm'di.
          Yarım yüzyılda; ülke genelinde kadınların boyu 1 cm, erkeklerin ise 3 cm uzadı.

          Peki bu durum, oyunculara nasıl yansıdı?

        • 3

          Türk kadın oyuncular, Türk erkek oyuncular ve yabancı kadın oyuncuların boy ortlamalarına bakacak olursak;
          * Türk kadın oyuncularının boy ortalamaları 3 cm uzadı.
          * Erkek oyuncularınınki ise aynı kaldı.
          * 50 yaş altı Türk kadın oyuncular, 50 yaş altı yabancı kadın oyunculardan daha uzun.

        • 4

          'Emine' (1971) Tarık Akan - Filiz Akın - Ekrem Bora

          Yeşilçam döneminde kadın ile erkek oyuncuların diyalog sahnelerini boydan görüntülenmemesine çalışır, söz konusu sahneler, genellikle oturma vaziyetinde çekilmeye çalışılırdı. Yakın plan çekimlerde ise kadın oyuncuların ayaklarının altına takoz konularak boylarının erkek oyuncuların boylarıyla belli bir seviyeye getirilmesine çalışılırdı.

        • 5

          50 yaş üstü Türk kadın oyuncuların boyları...

        • 6

          • Türkan Şoray: 1.64
          • Hülya Koçyiğit: 1.74
          • Fatma Girik: 1.67
          • Filiz Akın: 1.66
          • Sevdağ Ferdağ: 1.72

        • 7

          • Gülşen Bubikoğlu: 1.74
          • Yaprak Özdemiroğlu: 1.70
          • Oya Aydoğan: 1.67
          • Ahu Tuğba: 1.65
          • Harika Avcı: 1.70

        • 8

          • Hülya Avşar: 1.63
          • Bahar Öztan: 1.71
          • Necla Nazır: 1.65
          • Müjde Ar: 1.64
          • Perihan Savaş: 1.65

        • 9

          • Serpil Çakmaklı: 1.65
          • Hale Soygazi: 1.75
          • Meral Zeren: 1.66
          • Fatma Karanfil: 1.63
          • Itır Esen: 1.78

          ORTALAMA BOY: 168 CM

        • 10

          50 yaş altı Türk kadın oyuncuların boyları...

        • 11

          • Serenay Sarıkaya: 1.75
          • Hande Erçel: 1.75
          • Dilan Çiçek Deniz: 1.77
          • Cansu Dere: 1.79
          • Neslihan Atagül: 1.68

        • 12

          • Sinem Kobal: 1.71
          • Aslı Enver: 1.71
          • Farah Zeynep Abdullah: 1.68
          • Beren Saat: 1.64
          • Bensu Soral: 1.63

        • 13

          • Bergüzar Korel: 1.81
          • Fahriye Evcen: 1.67
          • Gonca Vuslateri: 1.64
          • Birce Akalay: 1.73
          • Leyla Lydia Tuğutlu: 1.75

        • 14

          • Tuba Büyüküstün: 1.73
          • Demet Özdemir: 1.70
          • Elçin Sangu: 1.69
          • Afra Saraçoğlu: 1.69
          • Sıla Türkoğlu: 1.68

          ORTALAMA BOY: 171 cm

        • 15

          50 yaş üstü Türk erkek oyuncuların boyları...

        • 16

          • Tarık Akan: 1.92
          • Kadir İnanır: 1.80
          • Kemal Sunal: 1.88
          • Cüneyt Arkın: 1.82
          • Ediz Hun: 1.87

        • 17

          • Göksel Arsoy: 1.80
          • Kartal Tibet: 1.85
          • Sadri Alışık: 1.78
          • Fikret Hakan: 1.82
          • Ayhan Işık: 1.80

        • 18

          • İzzet Günay: 1.80
          • Bulut Aras: 1.83
          • Murat Soydan: 1.87
          • Serdar Gökhan: 1.87
          • Engin Çağlar: 1.85

        • 19

          • Ekrem Bora: 1.80
          • Aytaç Arman: 1.82
          • Tanju Gürsu: 1.85
          • Faruk Peker: 1.97
          • Tamer Yiğit: 1.82

          ORTALAMA BOY: 184 CM

        • 20

          50 yaş üstü Türk erkek oyuncuların boyları...

        • 21

          • Kıvanç Tatlıtuğ: 1.87
          • Kenan İmirzalıoğlu: 1.91
          • Çağatay Ulusoy: 1.85
          • Barış Kılıç: 1.87
          • Doğukan Güngör: 1.78

        • 22

          • Barış Arduç: 1.87
          • Ahmet Kural: 1.73
          • Burak Özçivit: 1.84
          • Tolgahan Sayışman: 1.87
          • Aras Bulut İynemli: 1.82

        • 23

          • Kubilay Aka: 1.83
          • Buğra Gülsoy: 1.75
          • İsmail Ege Şaşmaz: 1.83
          • Engin Akyürek: 1.90
          • Burak Hakkı: 1.90

        • 24

          • Halit Ergenç: 1.85
          • Seçkin Özdemir: 1.81
          • Serkan Altunorak: 1.77
          • Caner Cindoruk: 1.85
          • Şükrü Özyıldız: 1.90

          ORTALAMA BOY: 184 CM

        • 25

          50 yaş üstü yabancı kadın oyuncuların boyları...

        • 26

          • Elizabeth Taylor: 1.57
          • Grace Kelly: 1.69
          • Sharon Stone: 1.74
          • Michelle Pfeiffer: 1.71
          Julianne Moore: 1.68

        • 27

          • Audrey Hepburn: 1.69
          • Catherine Deneuve: 1.68
          • Joan Crawford: 1.65
          • Ingrid Bergman: 1.75
          • Anita Ekberg: 1.69

        • 28

          • Sophia Loren: 1.74
          • Ava Gardner: 1.68
          • Kim Novak: 1.68
          • Brigitte Bardot: 1.66
          • Gina Lollobrigida: 1.65

        • 29

          • Marilyn Monroe: 1.66
          • Brooke Shields: 1.83
          • Olivia de Havilland: 1.60
          • Ursula Andress: 1.65
          • Raquel Welch... 1.68

          ORTALAMA BOY: 168 CM

        • 30

          50 yaş altı yabancı kadın oyuncuların boyları...

        • 31

          • Natalie Portman: 1.60
          • Cameron Diaz:           1.74
          • Jennifer Lawrence: 1.75
          • Scarlett Johansson: 1.60
          • Anne Hathaway: 1.73

        • 32

          • Angelina Jolie: 1.69
          • Charlize Theron: 1.77
          • Amber Heard: 1.70
          • Amy Adams: 1.63
          • Kate Winslet: 1.69

        • 33

          • Juliette Binoche: 1.68
          • Eva Mendes: 1.68
          • Penélope Cruz: 1.68
          • Lindsay Lohan: 1.65
          • Dakota Fanning: 1.63

        • 34

          • Margot Robbie: 1.68
          • Rebecca Ferguson: 1.65
          • Léa Seydoux: 1.68
          • Kristen Stewart: 1.65
          • Sydney Sweeney: 1.61

          ORTALAMA BOY: 167 CM

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Son nefeste Fenerbahçe!
        Son nefeste Fenerbahçe!
        Kadıköy'de penaltı VAR!
        Kadıköy'de penaltı VAR!
        Penaltı mı?
        Penaltı mı?
        G.Saray'dan penaltı tepkisi ve istifa çağrısı!
        G.Saray'dan penaltı tepkisi ve istifa çağrısı!
        "Yazılanlar gerçeği yansıtmıyor"
        "Yazılanlar gerçeği yansıtmıyor"
        12 yaşındaki çocuğu yumruklayıp kaçtı!
        12 yaşındaki çocuğu yumruklayıp kaçtı!
        Zelenskiy'den G7'ye: Neye ihtiyacımız olduğunu biliyorsunuz
        Zelenskiy'den G7'ye: Neye ihtiyacımız olduğunu biliyorsunuz
        Bakan Işıkhan'dan çalışma saati açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan çalışma saati açıklaması
        Çöp kamyonundan düşerek ölen işçiyle ilgili dikkat çeken iddia
        Çöp kamyonundan düşerek ölen işçiyle ilgili dikkat çeken iddia
        "Alamet biriktirmek"
        "Alamet biriktirmek"
        Yayayı öldürdü: 'Farketmedim' dedi
        Yayayı öldürdü: 'Farketmedim' dedi
        Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
        Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
        Kenan Yıldız için istenen bonservis belli oldu!
        Kenan Yıldız için istenen bonservis belli oldu!
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü
        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        Boşanma aşamasında Ezgi'yi öldürmüştü! Aranan katil kocanın kemikleri bulundu!
        Boşanma aşamasında Ezgi'yi öldürmüştü! Aranan katil kocanın kemikleri bulundu!
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        Habertürk Anasayfa