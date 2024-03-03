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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, (Eskişehir hariç) İç Anadolu, Batı ve (Ordu hariç) Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Adana'nın batı, Mersin'in doğu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Kısmen Güneşli 12° Ankara Yağmurlu 13° İzmir Parçalı bulutlu 19° Antalya Kısmen Güneşli 19° Trabzon Bulutlu 13° Bursa Yağmurlu 12° Adana Güneşli 20° Diyarbakır Bulutlu 11° Gaziantep Kısmen Güneşli 12° Ağrı Kısmen Güneşli 8° ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ Ayrıca doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda da çığ tehlikesi bulunuyor. REKLAM

Yapılan açıklamada bu bölgelerde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Fotoğraf: AA