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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika hava durumu tahmini: Meteoroloji uyardı! Dört bölgede sağanak yağış bekleniyor! - Güncel haberler

        Meteoroloji duyurdu! Dört bölgede sağanak yağış bekleniyor

        Meteoroloji'den yapılan hava tahminlerine göre bugün Marmara'nın güneyi, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz'in kuzeyinde sağanak yağış bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2024 - 09:29 Güncelleme: 03.03.2024 - 10:01
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        Dört bölgede sağanak yağış bekleniyor!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, (Eskişehir hariç) İç Anadolu, Batı ve (Ordu hariç) Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Adana'nın batı, Mersin'in doğu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 12°

        Ankara

        Yağmurlu 13°

        İzmir

        Parçalı bulutlu 19°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 19°

        Trabzon

        Bulutlu 13°

        Bursa

        Yağmurlu 12°

        Adana

        Güneşli 20°

        Diyarbakır

        Bulutlu 11°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 12°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli

        ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

        Ayrıca doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda da çığ tehlikesi bulunuyor.

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        Yapılan açıklamada bu bölgelerde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Fotoğraf: AA

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