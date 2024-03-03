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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta 121. yıl coşkusu! Hedef galibiyet - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta 121. yıl coşkusu! Hedef galibiyet

        3 Mart 1903'te kurulan siyah-beyazlılar, doğum gününü derbiyle kutlayacak. Taraftar dev maça hummalı bir hazırlık içinde. Fernando Santos ve öğrencilerinin tek hedefi ise galibiyet

        Giriş: 03.03.2024 - 10:51 Güncelleme: 03.03.2024 - 10:51
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        Hedef doğum günü hediyesi!
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        Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. Siyah-beyazlılar için bugünün anlamı ise çok büyük. 3 Mart 1903'te kurulan Beşiktaş, bugün 121. yılını kutlayacak. Beşiktaşlı taraftarlar hafta başından beri derbi için çok özel bir koreografi hazırlığı içinde. Başkan Hasan Arat ve yöneticiler de stattaki çalışmaları ziyaret ederken Tüpraş Stadı'nda tarihi bir atmosferin olması bekleniyor.

        SANTOS'UN TEK HEDEFİ GALİBİYET

        Konyaspor'u yenerek Beşiktaş'ı Türkiye Kupası'nda yarı finale çıkaran Fernando Santos, derbiyi de kazanarak doğum gününde Beşiktaş'a zafer hediye etmek istiyor. Son 6 resmi maçında 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak kaybetmeyen Portekizli teknik adamın öğrencileri, bu süreçte sadece 1 gol yedi. Cezalı Gedson'un yerine Amartey'in forma giymesine kesin gözüyle bakılırken fiziksel olarak tam hazır olmayan Salih Uçan yedek başlayacak. Santos, Musrati - Amartey ikilisi ile orta alan savaşını kazanarak derbinin kildini çözmeyi planlıyor.

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        MÜTHİŞ SERİ SÜRECEK Mİ?

        Beşiktaş, yeniden inşa edilen Tüpraş Stadı'nda Galatasaray'a hiç kaybetmedi. İlk derbide rakibiyle berabere kalan siyah-beyazlılar, sonrasındaki 6 maçı da kazandı. Beşiktaş, ezeli rakibini yine yenerek seriyi sürdürmenin peşinde. İşte o maçlar...

        2016-2017 Beşiktaş-Galatasaray 2-22017-2018 Beşiktaş-Galatasaray 3-02018-2019 Beşiktaş-Galatasaray 1-02019-2020 Beşiktaş-Galatasaray 1-02020-2021 Beşiktaş-Galatasaray 2-02021-2022 Beşiktaş-Galatasaray 2-12022-2023 Beşiktaş-Galatasaray 3-1

        3 EKSİK VAR

        Beşiktaş'ta ligde geçen hafta oynanan İstanbulspor maçında gördükleri 4'üncü sarı kartla cezalı duruma düşen Gedson ve Zaynutdinov karşılaşmayı tribünden takip edecek. Bir diğer eksik ise sakatlığı devam eden Tayfur Bingöl olacak.

        BEŞİKTAŞ VE HASAN ARAT'TAN 121. YIL MESAJLARI

        Beşiktaş Kulübü ve başkan Hasan Arat, 121. yıl mesajlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı:

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