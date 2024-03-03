Beşiktaş'ta 121. yıl coşkusu! Hedef galibiyet

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Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. Siyah-beyazlılar için bugünün anlamı ise çok büyük. 3 Mart 1903'te kurulan Beşiktaş, bugün 121. yılını kutlayacak. Beşiktaşlı taraftarlar hafta başından beri derbi için çok özel bir koreografi hazırlığı içinde. Başkan Hasan Arat ve yöneticiler de stattaki çalışmaları ziyaret ederken Tüpraş Stadı'nda tarihi bir atmosferin olması bekleniyor.

SANTOS'UN TEK HEDEFİ GALİBİYET Konyaspor'u yenerek Beşiktaş'ı Türkiye Kupası'nda yarı finale çıkaran Fernando Santos, derbiyi de kazanarak doğum gününde Beşiktaş'a zafer hediye etmek istiyor. Son 6 resmi maçında 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak kaybetmeyen Portekizli teknik adamın öğrencileri, bu süreçte sadece 1 gol yedi. Cezalı Gedson'un yerine Amartey'in forma giymesine kesin gözüyle bakılırken fiziksel olarak tam hazır olmayan Salih Uçan yedek başlayacak. Santos, Musrati - Amartey ikilisi ile orta alan savaşını kazanarak derbinin kildini çözmeyi planlıyor. REKLAM

MÜTHİŞ SERİ SÜRECEK Mİ? Beşiktaş, yeniden inşa edilen Tüpraş Stadı'nda Galatasaray'a hiç kaybetmedi. İlk derbide rakibiyle berabere kalan siyah-beyazlılar, sonrasındaki 6 maçı da kazandı. Beşiktaş, ezeli rakibini yine yenerek seriyi sürdürmenin peşinde. İşte o maçlar... 2016-2017 Beşiktaş-Galatasaray 2-22017-2018 Beşiktaş-Galatasaray 3-02018-2019 Beşiktaş-Galatasaray 1-02019-2020 Beşiktaş-Galatasaray 1-02020-2021 Beşiktaş-Galatasaray 2-02021-2022 Beşiktaş-Galatasaray 2-12022-2023 Beşiktaş-Galatasaray 3-1 3 EKSİK VAR Beşiktaş'ta ligde geçen hafta oynanan İstanbulspor maçında gördükleri 4'üncü sarı kartla cezalı duruma düşen Gedson ve Zaynutdinov karşılaşmayı tribünden takip edecek. Bir diğer eksik ise sakatlığı devam eden Tayfur Bingöl olacak. BEŞİKTAŞ VE HASAN ARAT'TAN 121. YIL MESAJLARI Beşiktaş Kulübü ve başkan Hasan Arat, 121. yıl mesajlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı: Anlı şanlı tarihinle bir efsanesin. 🏴🏳



Türk sporunun 121 yıllık sarsılmaz temel taşı, milyonların gözbebeği, dorukların şanlı Beşiktaş’ı! #121ŞerefliYıl pic.twitter.com/jCnXANxLDX — Beşiktaş JK (@Besiktas) March 2, 2024 Değerli Beşiktaşlılar



Bugün, gururla kutladığımız 121. yılımızda, asırlık çınar Beşiktaşımızın köklerine derin bir saygı ve minnetle eğiliyoruz.



1903'te atılan temeller üzerinde yükselen bu büyük kulüp, sadece sportif başarılarla değil, aynı zamanda birlik, beraberlik,… pic.twitter.com/nN7zNwcdzZ — Hasan Arat (@Hasan_Arat) March 2, 2024