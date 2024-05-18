Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Gazze'de ABD yapımı roket kalıntıları dikkati çekiyor: "7 bin 500 ton patlamamış mühimmat var"

        Gazze'de ABD yapımı roket kalıntıları dikkati çekiyor: "7 bin 500 ton patlamamış mühimmat var"

        ABD, İsrail'e gönderdiği silahların uluslararası hukuka aykırı şekilde kullanıldığını reddediyor. Ancak Gazze'de kaydedilen görüntüler, bölgede çok sayıda ABD yapımı silaha rastlandığını gösteriyor. Sokaklarda boş ya da patlamamış top mermilerine yahut roket kalıntılarına rastlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 18:58 Güncelleme: 18.05.2024 - 18:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gazze'de ABD yapımı roket kalıntıları
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail ordusunun 4 aydır bombaladığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin hemen her köşesinde boş veya patlamamış top mermilerine yahut da roket kalıntılarına rastlamak mümkün.

        ABD yapımı olduğu görülen söz konusu kalıntılar, İsrail'in masum sivilleri öldürdüğü bu katliamlarına Washington'un da ortak olduğunu gösteriyor.

        AA ekibi, Han Yunus'taki mahalle aralarında etrafa dağılmış şekilde bulunan top mermileri ve roketlerin kalıntılarını görüntüledi.

        Özellikle İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah'a kara saldırısı başlatması üzerine yüz binlerce kişinin buradan ayrılarak yeniden Han Yunus'a ve Gazze'nin diğer bölgelerine göçe zorlanması üzerine Han Yunus'ta 4 ay süren saldırıların ardından yaşanan tahribat gün yüzüne çıktı.

        REKLAM

        İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin en büyük kenti Han Yunus'tan çekilmesinin ardından, kentte hemen her sokakta üstünde "patlayıcı madde" ve "ABD" yazılı boş veya patlamamış top mermileri yahut da roket kalıntıları dikkati çekiyor.

        ROKET ÇADIR İÇİN DİREK OLARAK KULLANILIYOR

        Filistinli çocukların, evlerinin yıkıntıları üzerine kurdukları çadırlar için direk olarak roketleri veya top mermilerini kullandığı görülüyor.

        Çocukların, çadırlarını sabitlemek için silindir şeklindeki askeri atıkların içine kum doldurarak sütunlar oluşturduğu ve bunları halatlarla bağladığı dikkati çekiyor.

        Buna benzer görüntüler daha önce Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelerde de kaydedilmişti.

        Söz konusu askeri atıklar arasında patlamamış mühimmatların da olması başta çocuklar olmak üzere Filistinli siviller için büyük tehdit oluşturuyor.

        ASKERİ AMAÇLI BOMBALAR SİVİLLERİN ÜZERİNDE KULLANILDI

        Filistin güvenlik kaynaklarına göre, İsrail ordusu, askeri hedeflere karşı kullanılmak üzere üretilmiş ABD yapımı bombaları Gazze'deki meskun mahalleri bombalamak için kullandı.

        REKLAM

        Kaynaklar, İsrail ordusunun Gazze'de kullandığı en belirgin bombalardan birinin, yüksek patlayıcı madde içeren ABD menşeli "MK" olduğunu kaydetti.

        Gazze'de kullanılan en ölümcül ve yıkıcı bombalardan "MK82" 500 kilogram, "MK83" 750 kilogram, "MK84" ise bir ton ağırlığında.

        Filistinli kaynaklara göre, İsrail ordusu, bazı meskun mahalleri bombalamak için "GPU31", "GPU38" ve "GPU10" tipi kanatlı bombalar kullandı.

        Gazze'de kullanılan mühimmatların ABD'de askeri barınak ve tahkimatlara karşı askeri kullanım amacıyla üretildiği belirtilirken, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin hemen her yerinde yerleşim bölgelerini bu mühimmatlarla bombalayarak çok sayıda sivilin ölümüne neden oldu.

        BEYAZ SARAY'A SERT ELEŞTİRİLER

        Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, 16 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği uluslararası hukuk ihlallerinde Amerikan silahlarını kullandığını reddetmesini eleştirdi.

        Albanese, X hesabından yaptığı açıklamada "ABD yönetiminin, İsrail'in (Gazze'de) uluslararası hukuku ihlal edecek şekilde ABD silahları kullandığını açıkça reddetmesi kafa karıştırıcıdır." ifadesini kullandı.

        REKLAM

        Albanese, ABD yönetiminin "şehirleri yerle bir etmenin ve ayrım gözetmeksizin sivilleri öldürmenin uluslararası hukuka uygun olduğuna inanıp inanmadığını merak ettiğini" vurguladı.

        MÜHİMMATIN KALDIRILMASI 14 YIL SÜREBİLİR

        İsrail ordusunun çekildiği bölgelerde sokak aralarında rastgele dağılmış halde bulunan ABD yapımı askeri mühimmatlar, Washington'un Gazze'deki sivillerin öldürülmesine ortak olduğunu kanıtlarken özellikle patlamamış mühimmatlar Filistinliler için hâlâ büyük tehlike oluşturuyor.

        İsrail askerlerinin nisan ayında Han Yunus'tan çekilmesinin ardından, değerlendirme amaçlı kente giren BM heyeti, "sokaklar ve halka açık yerlerin patlamamış silahlarla dolu olduğunu, ayrıca 1000 kilo ağırlığında bombalar bulunduğunu" bildirmişti.

        BM Mayın Eylem Servisi'nden 2 Mayıs'ta yapılan açıklamada, devam eden İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'ne yaklaşık 7 bin 500 ton patlamamış mühimmatın dağıldığı ve bunların ortadan kaldırılmasının yaklaşık 14 yıl alacağı belirtildi.

        Açıklamada, siviller ve yardım ekipleri için riskleri azaltmak amacıyla patlayıcı kalıntıların kaldırılması adına uluslararası topluma "acil yardım" çağrısında bulunuldu.

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 386 Filistinli öldürüldü, 79 bin 366 Filistinli yaralandı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ABD
        #Filistin
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli'den dikkat çeken mesajlar
        Bahçeli'den dikkat çeken mesajlar
        Selen hemşirenin ölümünde flaş gelişme!
        Selen hemşirenin ölümünde flaş gelişme!
        Resmen Süper Lig'de
        Resmen Süper Lig'de
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Kadrolar açıklandı!
        Kadrolar açıklandı!
        Kraliçe Elizabeth'ten daha zengin
        Kraliçe Elizabeth'ten daha zengin
        Gürcistan Cumhurbaşkanı tartışmalı yasayı veto etti
        Gürcistan Cumhurbaşkanı tartışmalı yasayı veto etti
        Adli Tıp raporu çıktı! Berzeg'in ölüm nedeni...
        Adli Tıp raporu çıktı! Berzeg'in ölüm nedeni...
        Bacaklarını kaybeden çocuğun iyileşme hikayesi!
        Bacaklarını kaybeden çocuğun iyileşme hikayesi!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Bu sahillere gece girişin cezası 387 bin TL
        Bu sahillere gece girişin cezası 387 bin TL
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Haftanın dikkat çekenleri
        Haftanın dikkat çekenleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        21 yaşındaydılar... 2 gencin feci ölümü!
        21 yaşındaydılar... 2 gencin feci ölümü!
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        Balkonda oyun oynuyordu... Böcek ısırdı Gökçe öldü!
        Balkonda oyun oynuyordu... Böcek ısırdı Gökçe öldü!
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Habertürk Anasayfa