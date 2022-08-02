19 yaşındaki genç başından vurularak öldürüldü

İstanbul Gaziosmanpaşa’da yaşanan silahlı kavgada 19 yaşındaki bir genç, başından vurularak öldürüldü. Şüpheli kişi, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, dün Gaziosmanpaşa Hürriyet Mahallesi’nde 00.30 sıralarında meydana geldi. İddialara, 19 yaşındaki Alkan Atılkan ile husumetli olduğu kişi sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Sokak aralarında yaşanan kovalamacanın ardından taraflar ellerindeki bıçak ve silahla birbirlerine saldırdı. Şüpheli kişinin silahından ateşlenen kurşunla 19 yaşındaki genç başından vuruldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, silahla başından vurulan gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Çalışmalar sonucunda şüpheli M.G., polis ekiplerince yakalanarak emniyete götürüldü.
"SEN BENİM ABİMİ BİTİRDİN"
Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinden Sevda Yurtduymaz, “Genç çocuklardı. 19 -20 yaşlarındaydı. Bir tanesi, diğerine ‘Sen benim abimi bitirdin’ dedi. Balkondan herkes seslendi. Kimse umursamadı. Buradan 3-4 el silah sesi duyulmuş. Balkona çıkmadım. Gençlerdi zaten. Binadan seslendim. Ben böyle bir şeyi durdurabilsem aşağı kapıyı açarım. Çocuk içeri kaçsın diye. Olayın bu kadar büyüyeceğini tahmin etmedim. Gençlerdi belki yapmazlar diye düşündüm ama öldürülmüş çocuk” dedi.
"GÖZÜMÜN ÖNÜNDE ÖLDÜ"
Yaşananları anlatan cadde esnafı Şükrü Ceylan, “Tartışma yaptıktan sonra benim dükkanın önünden geçerken vuran arkadaş, ‘Gelme üstüme’ dedi’. O da ısrarla geldi. Burada ayağı takıldı. Ayağı takılınca öbür arkadaş da mermi atınca gözümün önünde öldü. O anda bana da gelebilirdi bir mermi. Çocuk arkasını dönüp de attı. Karşı karşıya gelip atmadı” diye konuştu.
"BİR UYUŞTURUCU MEVZUSU GEÇİYOR"
Şüphelinin rastgele ateş ettiğini söyleyen Ceylan, “Önünü dönüp karşı karşıya gelmedi. Kaçarken elini tuttu. Mermi yerden sekti, çocuğa öyle gitti. Çocuğun başka bir şeyi yoktu. Bu çocuğun abisinin uyuşturucu borcu mu varmış, bir uyuşturucu mevzusu geçiyor. Bunlardan da bir bilgim yok” şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!