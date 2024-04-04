Gaziosmanpaşa'da tekrar edilen oy sayımı saat 09.00 itibarıyla devam ediyor
Türkiye 31 Mart 2024 günü yerel seçim kapsamında sandığa gitti. İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde CHP adayı Hakan Bahçetepe kesin olmayan sonuçlara göre; yüzde 40,45 oy oranı ile seçimi kazandı ancak Ak Parti oyların yeniden sayılmasını istedi. Oy sayımı bugün saat 09.00 itibarıyla devam edecek ve Gaziosmanpaşa seçim sonuçları belli olacak.
- 1
31 Mart yerel seçimler kapsamında Gaziosmanpaşa halkı sandığa gitti. Sandık sonucunda kesin olmayan sonuçlara göre; CHP adayı Hakan Bahçetepe yüzde 40,45 ile kazanırken, Ak Parti adayı Hasan Tahsin Usta yüzde 40,12 oy aldı. Ak Parti seçim sonuçlarına itiraz ederek, yeniden sayım yapılmasını istedi. Bugün 09.00 itibarıyla devam edecek sayımdan sonra Gaziosmanpaşa yerel seçim sonuçları açıklanacak.
- 2
GAZİOSMANPAŞA SEÇİM SONUÇLARINDA NE OLDU?
Gaziosmanpaşa'da 31 Mart yerel seçim sonuçlarına AK Parti'nin itiraz etmesi üzerine İl Seçim Kurulu Başkanlığı oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Gaziosmanpaşa'da yeniden oy sayımı dün saat 11.00 itibarıyla AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden 50'şer görevli ve İl Seçim Kurulu görevlileri huzurunda başlandı ve saat 23.00'de ara verildi. Sayım bugün saat 09.00 itibarıyla devam edecek.
- 3
GAZİOSMANPAŞA SEÇİM SONUÇLARINDA DURUM NEDİR?
Gaziosmanpaşa İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nda oyların yeniden sayımı devam ediyor. Saat 09.00 itibarıyla sayım devam edecek ve sonuçlar açıklanacak. Başka bir gelişme olduğunda haberimize ekleyeceğiz.
-
- 4
GAZİOSMANPAŞA YEREL SEÇİMDE HANGİ ADAY YÜZDE KAÇ OY ALDI?
31 Mart günü Türkiye sandık başına gitti ve bu kapsamda Gaziosmanpaşa adayları da seçildi. Bu kapsamda kesin olmayan sonuçlara göre;
CHP ilçe adayı Hakan Bahçetepe yüzde 40,45 oy oranı ile önde giderken, Ak Parti adayı Hasan Tahsin Usta yüzde 40,12 oy aldı. Ancak Ak Parti sonuçlara itiraz edince tekrar sayıma gidildi. Sayım işlemi bugün 09.00 itibarıyla devam edecek.