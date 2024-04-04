GAZİOSMANPAŞA YEREL SEÇİMDE HANGİ ADAY YÜZDE KAÇ OY ALDI?

31 Mart günü Türkiye sandık başına gitti ve bu kapsamda Gaziosmanpaşa adayları da seçildi. Bu kapsamda kesin olmayan sonuçlara göre;

CHP ilçe adayı Hakan Bahçetepe yüzde 40,45 oy oranı ile önde giderken, Ak Parti adayı Hasan Tahsin Usta yüzde 40,12 oy aldı. Ancak Ak Parti sonuçlara itiraz edince tekrar sayıma gidildi. Sayım işlemi bugün 09.00 itibarıyla devam edecek.