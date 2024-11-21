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        Haberler Gündem Güncel Gaziosmanpaşa'da emeklilere 9 Bin TL pazar desteği | Son dakika haberleri

        Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden emeklilere 9 Bin TL pazar desteği

        İstanbul'un Gaziosmanpaşa Belediyesi, emeklilere destek sunmak için pazar desteği programını hayata geçirdi. Bu kapsamda ilçede ikamet eden, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ve sosyal destek şartlarını sağlayan emeklilere 9 bin TL ödeme yapılacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 15:12 Güncelleme: 21.11.2024 - 15:12
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        Gaziosmanpaşa'da emeklilere 9 Bin TL pazar desteği
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        İstanbul'un Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin "Emeklilere Pazar Desteği" başladı.

        İHA'nın haberine göre, Gaziosmanpaşa Belediyesi, hayat pahalılığı ve ekonomik kriz şartlarında emeklilere destek sunmak adına pazar desteği programını hayata geçirdi. Bu kapsamda Gaziosmanpaşa'da ikamet eden, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ve sosyal destek şartlarını sağlayan emeklilere 9 bin TL ödeme yapılacak.

        Emekliler, 8 Aralık tarihine kadar pazar desteğine başvuru yapabilecek. Başvurular https://arabul.gaziosmanpasa.bel.tr/kimlik/emekli internet adresinden online olarak alınacak. Başvuru şartları ise şöyle: "Gaziosmanpaşa’da ikamet edilmesi, aylık hane gelirinin 30 bin TL'nin altında olması ve emekli ya da aynı adreste yaşayan yakınlarının, piyasa rayiç değeri veya kasko bedeli 1 milyon 200 bin TL ve üzeri bir araca sahip olmaması"

        Öte yandan, emekli kişinin kendisi veya aynı ikamet adresinde yaşayan bir yakınında ağır engelli ya da tam bağımlı bir birey bulunuyorsa, diğer kriterlere bakılmaksızın destek sağlanacağı belirtildi.

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        #istanbul haberler
        #Gaziosmanpaşa Belediyesi
        #emekliye pazar desteği
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